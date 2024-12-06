Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

В «Аль-Хиляле» высказались о возможной покупке Роналду

вчера, 22:34

Генеральный директор «Аль-Хиляля» Эстеве Кальсада ответил на вопрос о потенциальной покупке нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду специально к клубному чемпионату мира — 2025, который пройдёт с 15 июня по 13 июля.

Это похоже на научную фантастику. Криштиану Роналду не наш игрок, поэтому сложно что-то сказать по этому поводу. Сейчас он не является свободным агентом, так что не очень приятно об этом говорить.

Также источник подчёркивает, что приоритетом «Аль-Хиляля» является подписание крайнего нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиДе Брюйне может перейти в «Интер Майами»
Вчера, 21:27
«Интер Майами» готов подписать Неймара
Вчера, 18:59
«Интер» проявляет интерес к полузащитнику «Боки Хуниорс»
Вчера, 16:37
Игрок «Локомотива» попал в сферу интересов «Манчестер Сити»
Вчера, 11:10
«Барселона» хочет подписать защитника «Байера»
Вчера, 09:32
СлухиДе Брюйне может продолжить карьеру в одном из клубов City Football Group
Вчера, 00:13
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:33
слишком искусственная выдумка
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 23:02
"Шарфы Хиляля" безтрофейнику не простят. Это ж надо было такое утварить.. 🤭🙆🤣
6w7yuq7x9r7w
6w7yuq7x9r7w
вчера в 22:44
Они и без Роналду отлично справляются
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:43
Будет в тени Митровича
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 