В «Аль-Хиляле» высказались о возможной покупке Роналду

Генеральный директор «Аль-Хиляля» Эстеве Кальсада ответил на вопрос о потенциальной покупке нападающего «Аль-Насра» специально к клубному чемпионату мира — 2025, который пройдёт с 15 июня по 13 июля.

Это похоже на научную фантастику. Криштиану Роналду не наш игрок, поэтому сложно что-то сказать по этому поводу. Сейчас он не является свободным агентом, так что не очень приятно об этом говорить.