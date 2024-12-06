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Дэвид мечтает перейти в «Барселону» и готов быть сменщиком для Левандовски

вчера, 23:11

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид мечтает перейти в «Барселону» и готов быть сменщиком для 36-летнего Роберта Левандовского в первое время.

По информации источника, общая сумма сделки по подписанию канадского футболиста, чей контракт с «Лиллем» закончится грядущим летом, составит € 80 млн.

Сюда входят бонус за заключение трудового соглашения, заработная плата, рассчитанная на следующие пять сезонов, а также комиссия для окружения нападающего.

Подчёркивается, что в «Барселоне» считают данную сумму приемлемой, хотя и готовы рассмотреть другие альтернативы для Левандовского.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:26
Если Левандовски увольняется - то мечты сбываются...)
shur
shur
вчера в 23:20
...проверить парня на наличие снатворного, слабительного, баночки с маринованными грибками...! Сменьщик говорите, Роберт напрягся...!
Гость
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