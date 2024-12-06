Дэвид мечтает перейти в «Барселону» и готов быть сменщиком для Левандовски

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид мечтает перейти в «Барселону» и готов быть сменщиком для 36-летнего Роберта Левандовского в первое время.
По информации источника, общая сумма сделки по подписанию канадского футболиста, чей контракт с «Лиллем» закончится грядущим летом, составит € 80 млн.
Сюда входят бонус за заключение трудового соглашения, заработная плата, рассчитанная на следующие пять сезонов, а также комиссия для окружения нападающего.
Подчёркивается, что в «Барселоне» считают данную сумму приемлемой, хотя и готовы рассмотреть другие альтернативы для Левандовского.