Дэвид мечтает перейти в «Барселону» и готов быть сменщиком для Левандовски

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вчера, 23:11

Нападающий «Лилля» мечтает перейти в «Барселону» и готов быть сменщиком для 36-летнего в первое время.

По информации источника, общая сумма сделки по подписанию канадского футболиста, чей контракт с «Лиллем» закончится грядущим летом, составит € 80 млн.

Сюда входят бонус за заключение трудового соглашения, заработная плата, рассчитанная на следующие пять сезонов, а также комиссия для окружения нападающего.

Подчёркивается, что в «Барселоне» считают данную сумму приемлемой, хотя и готовы рассмотреть другие альтернативы для Левандовского.