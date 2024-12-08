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Чернов ответил на вопрос о восстановлении после травмы

вчера, 10:48

Защитник «Спартака» Никита Чернов после матча с «Пари НН» в РПЛ (3:0) рассказал о восстановлении после травмы.

Насколько тяжело возвращаться после такой травмы? Это уже вторая такая травма у меня на второй ноге. Если в прошлый раз был стрессовый перелом, то сейчас просто от удара. Поэтому я в целом понимал всё по срокам возвращения и знал, сколько буду восстанавливать себя. Благодарен ребятам, которые со мной мучились. Все физиотерапевты меня подбадривали. Так и планировал выйти в последнем туре года.

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Alex_67
Alex_67
вчера в 11:24
Слишком уж Чернов подвержен травмам. Может нужно в чем-то поменять подход к тренировкам и матчам, вероятно надо включить какие-то новые упражнения или изменить порядок разминки. В любом случае у травм могут быть физиологические особенности, лучше определить их сразу...
5zrhhtj5jbzq
5zrhhtj5jbzq
вчера в 11:01
Здоровья Никитосу, команде он ещё пригодится
Гость
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