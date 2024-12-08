Чернов ответил на вопрос о восстановлении после травмы

Защитник «Спартака» после матча с «Пари НН» в РПЛ (3:0) рассказал о восстановлении после травмы.

Насколько тяжело возвращаться после такой травмы? Это уже вторая такая травма у меня на второй ноге. Если в прошлый раз был стрессовый перелом, то сейчас просто от удара. Поэтому я в целом понимал всё по срокам возвращения и знал, сколько буду восстанавливать себя. Благодарен ребятам, которые со мной мучились. Все физиотерапевты меня подбадривали. Так и планировал выйти в последнем туре года.