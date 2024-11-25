В «Пари НН» рассказали о состоянии здоровья травмированных футболистов

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал о состоянии здоровья полузащитников нижегородцев и .

Здесь всё четко пошло по плану нашего медицинского штаба. Мы изначально понимали, что ребята где‑то в этот период будут готовы. Когда ещё была летняя заявка, то уже тогда понимали, что их можно заявить, и одну игру они всё‑таки смогут зацепить. Но вместе с тем было осознание, что это большой риск. Ради одной‑двух игр как‑то форсировать их подготовку не стоит, конечно. Потому они потихоньку вливаются, набирают форму, но основную работу будем проделывать уже на сборах. И начиная со сборов они планомерно подойдут к возобновлению сезона.