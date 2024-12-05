Семак про Алипа: «Обследование покажет, на сколько он выбыл. Перелома нет»

Главный тренер «Зенита» сообщил источнику, что защитник из-за травмы не сыграет в предстоящем матче РПЛ с «Акроном».

Футболист был вынужден покинуть поле на 82-й минуте встречи 17-го тура с «Крыльями Советов» (2:3). Он подвернул правую стопу и не смог продолжить игру.

Не сможет помочь Нуралы Алип — у него серьёзная травма. Будет ещё обследование, которое ответит на вопрос, на сколько он выбыл. Перелома нет, но могут быть другие повреждения, которые могут осложнить восстановление.

Эракович уже включается в работу, будет готов или нет, станет понятно ближе к матчу. Остальные, надеюсь, смогут помочь.