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Семак про Алипа: «Обследование покажет, на сколько он выбыл. Перелома нет»

сегодня, 12:57
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)Акрон07.12.2024 в 16:30 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил источнику, что защитник Нуралы Алип из-за травмы не сыграет в предстоящем матче РПЛ с «Акроном».

Футболист был вынужден покинуть поле на 82-й минуте встречи 17-го тура с «Крыльями Советов» (2:3). Он подвернул правую стопу и не смог продолжить игру.

Не сможет помочь Нуралы Алип — у него серьёзная травма. Будет ещё обследование, которое ответит на вопрос, на сколько он выбыл. Перелома нет, но могут быть другие повреждения, которые могут осложнить восстановление.

Эракович уже включается в работу, будет готов или нет, станет понятно ближе к матчу. Остальные, надеюсь, смогут помочь.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:11, ред.
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Нуралы скорейшего восстановления !!!!!!!!!
Гость
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