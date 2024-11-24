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Личка сообщил, что Нгамалё восстановился после травмы

вчера, 20:54

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщил, что полузащитник команды Муми Нгамалё восстановился после травмы, полученной в матче за сборную Камеруна, и сможет сыграть в матче Кубка России с «Локомотивом».

Нгамалё получил травму голеностопного сустава в матче квалификации на Кубок Африки против сборной Намибии на прошлой неделе.

Думаю, Нгамалё, Гагнидзе и Бальбуэна будут готовы уже к игре с «Локомотивом» в Кубке России.

«Динамо» сыграет в гостях с «Локомотивом» 28 ноября в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России.

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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 21:41
17.07.1977 (47 лет) - это данные М. Лички. Кто нумеролог, что Динамо ждёт?
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:21
Для спасения своей репутации в кубковом матче с Локомотивом Личка наверняка выставит свой сильнейший состав, а для этого ему обязательно нужны будут Нгамалё и Бителло. А поражение от железнодорожников для Динамо ещё некритично, а вот для Лички это может быть приговором.
Болейте за своих, а не против чужих.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:08
Личка, ты лучше доложи, почему Динамо так слабо играет в футбол прямо сейчас? Нгамале это хорошо, но это лишь один человек, который, кстати, недавно болтал о борьбе за чемпионство. Динамо не готово к борьбе, что подтвердил Факел. Очередной сезон потерян.
46cyvymt4u64
46cyvymt4u64
вчера в 21:03
Когда Личку отправят домой?
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