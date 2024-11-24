Личка сообщил, что Нгамалё восстановился после травмы

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вчера, 20:54

Главный тренер «Динамо» сообщил, что полузащитник команды восстановился после травмы, полученной в матче за сборную Камеруна, и сможет сыграть в матче Кубка России с «Локомотивом».

Нгамалё получил травму голеностопного сустава в матче квалификации на Кубок Африки против сборной Намибии на прошлой неделе.

Думаю, Нгамалё, Гагнидзе и Бальбуэна будут готовы уже к игре с «Локомотивом» в Кубке России.