Личка сообщил, что Нгамалё восстановился после травмы

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщил, что полузащитник команды Муми Нгамалё восстановился после травмы, полученной в матче за сборную Камеруна, и сможет сыграть в матче Кубка России с «Локомотивом».
Нгамалё получил травму голеностопного сустава в матче квалификации на Кубок Африки против сборной Намибии на прошлой неделе.
Думаю, Нгамалё, Гагнидзе и Бальбуэна будут готовы уже к игре с «Локомотивом» в Кубке России.
«Динамо» сыграет в гостях с «Локомотивом» 28 ноября в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России.
Болейте за своих, а не против чужих.
Болейте за своих, а не против чужих.