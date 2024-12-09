Игрок «Крыльев»: «Играл против Холанда. Он был добрым, но не разговорчивым»

Защитник «Крыльев Советов» в интервью источнику рассказал, каким ему запомнился нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии .

Хорват некоторое время провёл в системе «Ред Булл Зальцбург», где также выступал норвежец.

Сейчас видно, что их подход приносит плоды. Молодёжные команды «Ред Булла» – лучшие в своей возрастной категории. Все тренеры, работающие в этой системе, пропагандируют прессинг, быстрый футбол и хорошую физическую подготовку. «РБ Зальцбург» – лучшее, что случилось со мной в Австрии.

Со мной играл Секу Койта из ЦСКА и Карим Адейеми. Как-то раз я играл против Холанда. Ещё я пересекался с Домиником Собослаи и многими другими футболистами высокого уровня. Возможно, когда-нибудь произойдёт воссоединение и мы станем играть вместе.

Он [Холанд — прим.ред.] был очень добрым, но не разговорчивым. Думаю, в ближайшие пять лет он выиграет «Золотой мяч». Он играл в «РБ» совсем недолго, им сразу заинтересовались топ-клубы, и он воспользовался своим шансом. С первого матча в «Боруссии» он творил историю.