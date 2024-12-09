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Игрок «Крыльев»: «Играл против Холанда. Он был добрым, но не разговорчивым»

вчера, 23:58

Защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз в интервью источнику рассказал, каким ему запомнился нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд.

Хорват некоторое время провёл в системе «Ред Булл Зальцбург», где также выступал норвежец.

Сейчас видно, что их подход приносит плоды. Молодёжные команды «Ред Булла» – лучшие в своей возрастной категории. Все тренеры, работающие в этой системе, пропагандируют прессинг, быстрый футбол и хорошую физическую подготовку. «РБ Зальцбург» – лучшее, что случилось со мной в Австрии.

Со мной играл Секу Койта из ЦСКА и Карим Адейеми. Как-то раз я играл против Холанда. Ещё я пересекался с Домиником Собослаи и многими другими футболистами высокого уровня. Возможно, когда-нибудь произойдёт воссоединение и мы станем играть вместе.

Он [Холанд — прим.ред.] был очень добрым, но не разговорчивым. Думаю, в ближайшие пять лет он выиграет «Золотой мяч». Он играл в «РБ» совсем недолго, им сразу заинтересовались топ-клубы, и он воспользовался своим шансом. С первого матча в «Боруссии» он творил историю.

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Все комментарии
c85usc7xdgxn
c85usc7xdgxn
сегодня в 03:16
Ну он же всё-таки не ведущим программы "В гостях у сказки" работает!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:24
Не думаю что Холланд обязан был с ним болтать
Capral
Capral
сегодня в 00:28, ред.
Думаю, Холанд был неразговорчевым, в силу отсутствия должного интеллекта. По футболисту, даже по его манере игры, можно определить уровень его интеллекта. Для этого, совсем необязательно быть выдающимся технарем или знатным бомбардиром. Я конечно с норвегом не беседовал, и ставить клеймо не могу, но вот, с высоты моих прожитых лет, и в плане, того, жизненного общения, которое имел на протяжении своего жизненного пути, некоторые предположения ставить могу... Конечно, могу u ошибиться, но, почему-то, уверен, что Холанд, в своей жизни, мало книг прочел. Возможно, кто-то знает больше, чем я, буду рад- дополнительной информации, опровергающей мои доводы...)))
drug01
drug01
сегодня в 00:16
Хорошо когда есть что вспомнить
Гость
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