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Тиаго Силва прошёл по полю на коленях после матча «Флуминенсе»

вчера, 23:11
ПалмейрасЛоготип футбольный клуб Палмейрас (Сан-Паулу)0 : 1Логотип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)ФлуминенсеМатч завершен

Защитник «Флуминенсе» Тиаго Силва прошёл по всему полю на коленях после того, как клуб смог избежать вылета в Серию B.

Поражение в матче заключительного тура от «Палмейраса» могло привести клуб к вылету, но команда смогла одержать победу над одним из лидеров со счётом 1:0 и занять в итоге 13-е место.

После окончания поединка Силва был замечен идущим на коленях по всему полю. Дойдя до конца, футболист опустил голову, прежде чем встать и помахать немногочисленным оставшимся на стадионе болельщикам.

В мае 2022 года подобным действием отметился вингер Рафинья, когда «Лидс», за который тогда выступал бразилец, смог сохранить место в Английской Премьер-Лиге.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:38
Флуминенсе все равно вылетит в следующем сезоне...
5eezssbfdz8q
5eezssbfdz8q
сегодня в 01:05
Молился что-ли?)
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:05
Я что-то не вижу чтобы его стебали здесь
протон
протон
вчера в 23:36
Это показывает насколько важен для него футбол. Поэтому стебаться причин нет. Наверное поэтому он многого достиг, что для него футбол это жизнь.
Человек сам решает что для него важнее всего в жизни. И зачастую самым важным будут то, на что ты потратил больше всего сил. Он всю жизнь вложил в футбол, конечно он это ценит.
А критики обычно те, у кого не было такой страсти. Для них такая самоотдача кажется странной.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:14
Может пари какое, а может так проняло , что до того расчувствовался...)
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:13
И такое поведение Тиаго говорит о многом.
Гость
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