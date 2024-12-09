Тиаго Силва прошёл по полю на коленях после матча «Флуминенсе»

Защитник «Флуминенсе» Тиаго Силва прошёл по всему полю на коленях после того, как клуб смог избежать вылета в Серию B.
Поражение в матче заключительного тура от «Палмейраса» могло привести клуб к вылету, но команда смогла одержать победу над одним из лидеров со счётом 1:0 и занять в итоге 13-е место.
После окончания поединка Силва был замечен идущим на коленях по всему полю. Дойдя до конца, футболист опустил голову, прежде чем встать и помахать немногочисленным оставшимся на стадионе болельщикам.
В мае 2022 года подобным действием отметился вингер Рафинья, когда «Лидс», за который тогда выступал бразилец, смог сохранить место в Английской Премьер-Лиге.
Человек сам решает что для него важнее всего в жизни. И зачастую самым важным будут то, на что ты потратил больше всего сил. Он всю жизнь вложил в футбол, конечно он это ценит.
А критики обычно те, у кого не было такой страсти. Для них такая самоотдача кажется странной.
Человек сам решает что для него важнее всего в жизни. И зачастую самым важным будут то, на что ты потратил больше всего сил. Он всю жизнь вложил в футбол, конечно он это ценит.
А критики обычно те, у кого не было такой страсти. Для них такая самоотдача кажется странной.