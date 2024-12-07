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ЭСК поддержала решения Карасёва в кубковой игре «Ростов» — «Спартак»

вчера, 12:19

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращения «Спартак», «Динамо» и «Факела» и вынесла решения.

Кубок России. 1/4 финала Пути РПЛ

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Спартак» (Москва)

«Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасёва в эпизодах с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Ростова» на 48-й и 53-й минутах матча.

Решения комиссии

1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ростов» на 48 минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Ростов» №18 Константин Кучаев в единоборстве за позицию с атакующим игроком команды «Спартак» №8 Маркиньосом в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не нарушал правила игры, так как оба игрока смотрели на мяч, а контакт между игроками не был наказуемым, так как являлся следствием пересечения траекторий движения игроков к мячу, имевших одинаковые шансы единоборства за мяч.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ростов» на 53 минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Ростов» №57 Илья Жбанова в единоборстве за позицию с атакующим игроком команды «Спартак» №35 Кристофером Мартинсом в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не являются очевидно наказуемыми, так как мяч перелетел этих единоборствующих игроков и незначительная задержка со стороны защитника никак не повлияла на возможность нападающего сыграть в мяч.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

«Локомотив» (Москва) – «Динамо» (Москва)

«Динамо» обратилось в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Павла Кукуяна в эпизодах с невынесением второго предупреждения игрокам «Локомотива» Ниамси и Воробьёву.

Решения комиссии

1. Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Локомотив» №5 Герзино Ниамси на 70 минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды «Динамо» №70 Константином Тюкавиным, совершившего контакт рукой в область головы соперника, по мнению всех членов комиссии, являлись безрассудными, так как игрок «Локомотива» сделал дополнительное движение левой рукой в сторону головы и лица соперника, не думая о его безопасности.

По этой причине комиссия единогласно считает, что судье следовало вынести предупреждение игроку «Локомотива» за безрассудное использование рук, и соответственно, удалить его с поля за второе предупреждение, полученное в матче.

2. Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Локомотив» №10 Дмитрия Воробьёва на 92 минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока, совершившего контакт стопой с задней поверхностью ноги игрока команды «Динамо» №6 Роберто Фернандеса, по мнению всех членов комиссии, должно расцениваться как фол по неосторожности, учитывая очень слабую интенсивность контакта и нерасчётливость своих действий данного игрока.

В связи с отсутствием очевидных критериев безрассудства и недостаточных оснований для вынесения второго предупреждения в матче игроку «Локомотива» комиссия единогласно поддерживает решение судьи ограничиться назначением штрафного удара без вынесения дисциплинарных санкций в данном игровом эпизоде.

РПЛ, 17-й тур

«Динамо» (Махачкала) – «Факел» (Воронеж)

«Факел» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасёва в эпизоде с неназначением пенальти в ворота команды «Динамо» Махачкала на 42 минуте матча.

Решение комиссии

Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Динамо» на 42 минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что Никита Глушков («Динамо») в подкате вступает в единоборство с соперником за мяч и своей согнутой и отведённой назад левой ногой он задевает ногу соперника совершая с ней контакт, который не влияет на нападающего. Правой ногой Никита Глушков акцентировано играет в мяч, при этом он не делает дополнительного движения ногой в направлении соперника. Контакт с ногой нападающего не является наказуемым.

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

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Все комментарии
59d6r9wqb9rn
59d6r9wqb9rn
вчера в 14:01
Все решается на околофутбольном уровне! Спорт, сама игра и какие-то правила - все это чушь! Если финансирование идет из одного кошелька, то и решение принимается там же. А всех болельщиков, как народную массу, нужно держать под контролем.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:51
))))))))))))))))))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:57, ред.
Прочитал по несколько строк каждой мотивировки и скажу, что любому назначению либо неназначению пенальти можно найти объяснение. Главное - облечь её в удобоваримую форму, замаскировав умными формулировками из справочника по судейству ( шучу ). И ведь ни к чему не придерёшься. Члены ЭСК...после долгих и мучительных размышлений... перелистывая каждую страничку справочника... с капельками пота на лбу..., т.е. провели титаническую работу над возможными ошибками арбитров. Ну как тут не поверить вердикту присяжных ?
stanichnik
stanichnik ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 12:56, ред.
Доброго Здоровья, Аксинья!
В этом конкретном случае(Ростов-Спартак) к Карасёву претензий нет и быть не может, а в других играх назвать его работу безупречной, нельзя!
Аксинья
Аксинья
вчера в 12:43
ЭСК вынесло два решения. Первое - Карасев всегда прав. Второе - если вкрадываются сомнения по поводу судейства Карасева смотрите первое решение.))
lotsman
lotsman
вчера в 12:37
Как говорится - своих не судим. (не бросаем) )
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:22
Давят на Спартак перед заключительным туром
Гость
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