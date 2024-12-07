ЭСК поддержала решения Карасёва в кубковой игре «Ростов» — «Спартак»

1733563157

вчера, 12:19

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращения «Спартак», «Динамо» и «Факела» и вынесла решения.

Кубок России. 1/4 финала Пути РПЛ

«Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасёва в эпизодах с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Ростова» на 48-й и 53-й минутах матча.

Решения комиссии

1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ростов» на 48 минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Ростов» №18 Константин Кучаев в единоборстве за позицию с атакующим игроком команды «Спартак» №8 Маркиньосом в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не нарушал правила игры, так как оба игрока смотрели на мяч, а контакт между игроками не был наказуемым, так как являлся следствием пересечения траекторий движения игроков к мячу, имевших одинаковые шансы единоборства за мяч.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Ростов» на 53 минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Ростов» №57 Илья Жбанова в единоборстве за позицию с атакующим игроком команды «Спартак» №35 Кристофером Мартинсом в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не являются очевидно наказуемыми, так как мяч перелетел этих единоборствующих игроков и незначительная задержка со стороны защитника никак не повлияла на возможность нападающего сыграть в мяч.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

«Динамо» обратилось в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Павла Кукуяна в эпизодах с невынесением второго предупреждения игрокам «Локомотива» Ниамси и Воробьёву.

Решения комиссии

1. Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Локомотив» №5 Герзино Ниамси на 70 минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды «Динамо» №70 Константином Тюкавиным, совершившего контакт рукой в область головы соперника, по мнению всех членов комиссии, являлись безрассудными, так как игрок «Локомотива» сделал дополнительное движение левой рукой в сторону головы и лица соперника, не думая о его безопасности.

По этой причине комиссия единогласно считает, что судье следовало вынести предупреждение игроку «Локомотива» за безрассудное использование рук, и соответственно, удалить его с поля за второе предупреждение, полученное в матче.

2. Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Локомотив» №10 Дмитрия Воробьёва на 92 минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока, совершившего контакт стопой с задней поверхностью ноги игрока команды «Динамо» №6 Роберто Фернандеса, по мнению всех членов комиссии, должно расцениваться как фол по неосторожности, учитывая очень слабую интенсивность контакта и нерасчётливость своих действий данного игрока.

В связи с отсутствием очевидных критериев безрассудства и недостаточных оснований для вынесения второго предупреждения в матче игроку «Локомотива» комиссия единогласно поддерживает решение судьи ограничиться назначением штрафного удара без вынесения дисциплинарных санкций в данном игровом эпизоде.

РПЛ , 17-й тур

«Факел» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасёва в эпизоде с неназначением пенальти в ворота команды «Динамо» Махачкала на 42 минуте матча.

Решение комиссии

Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Динамо» на 42 минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что Никита Глушков («Динамо») в подкате вступает в единоборство с соперником за мяч и своей согнутой и отведённой назад левой ногой он задевает ногу соперника совершая с ней контакт, который не влияет на нападающего. Правой ногой Никита Глушков акцентировано играет в мяч, при этом он не делает дополнительного движения ногой в направлении соперника. Контакт с ногой нападающего не является наказуемым.

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.