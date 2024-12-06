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Центральный матч 18-го тура РПЛ рассудит Казарцев

вчера, 15:44

РФС назначил судей и инспекторов на матчи 18-го тура РПЛ.

7 декабря (суббота)

«Спартак» – «Пари НН»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Артём Любимов; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Александр Колобаев.

«Зенит» – «Акрон»: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Сергей Карасёв; инспектор – Сергей Зуев.

«Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Петров; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Эдуард Малый.

«Динамо» Махачкала – «Рубин»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Артём Чистяков; инспектор – Вячеслав Харламов.

8 декабря (воскресенье)

«Динамо» – «Химки»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Алексей Тюмин.

«Факел» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Артём Любимов; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Владимир Казьменко.

«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Артём Чистяков; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Александр Гончар.

«Краснодар» – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Рашид Абусуев; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Андрей Бутенко.

Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву о коррупции в российском судействе.

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Источник: rfs.ru Фото: Артем Гусев - Soccer.ru
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Все комментарии
pomor445
pomor445 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 21:15
Делать больше нам нех?
pomor445
pomor445 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:13
Как хорошо, что Вы не судья!
Сп62
Сп62
вчера в 20:58, ред.
Для кого-то центральным матчем будет матч Ахмат-Оренбург.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:42
Чувствую, начудит. Во всяком случае, попьёт много кровушки и у футболистов, и у болельщиков.
lotsman
lotsman
вчера в 17:32
Судьям надо помнить, что они сейчас под микроскопом. Это будет их нервировать и свистки будут раздаваться по малейшему поводу. Либо вообще не будут свистеть, боясь что неправильно свистнут. В общем придётся им напрячься, вспомнить все правила и законы, а варианты у ворот спихнуть на ВАР. )
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:27
Что-то долго решали кого на какую игру назначать. Тур стартует завтра в 14-00мск, а решение о назначении арбитров на матчи появилось только сегодня. А ведь им ещё добраться до места назначения надо вовремя, что в условиях нашей зимней погоды чревато огромными рисками.
Хиромант
Хиромант
вчера в 15:57
РФС назначил судей и инспекторов на матчи 18-го тура РПЛ...
...Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву о коррупции в российском судействе.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1394882/kukulyak-evgeniy-shafeev-rafael 06.12.2024

- По-ходу, эта информация для следственных органов. Мол - читайте, запоминайте, смотрите на их судейство, делайте выводы, "берите на карандаш"...
- Если это произойдёт - это будет Самый Честный тур РПЛ в сезоне!...
Гость
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