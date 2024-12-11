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В Египте игрок сильно расстроился из-за замены и толкнул тренера

сегодня, 10:38

Игрок «Эль-Мансуры» Ахмед Абдель Вахид Шахин очень эмоционально отреагировал на замену в матче второго дивизиона чемпионата Египта с клубом «Араб Контракторс».

Футболист вышел во втором тайме, но не прошло и восьми минут, как главный тренер Алаа Ноух решил посадить его на скамейку запасных. После выхода игрока его команда пропустила третий гол.

Решение рулевого вызвало негодование со стороны Шахина, он покидал поле со слезами на глазах и активно жестикулируя. Через некоторое время он подбежал к тренеру и, как отметил сам футболист, толкнул его, а не ударил, как ранее сообщалось. Также игрок отметил, что такое поведение является неприемлемым и он сожалеет о нём.

Ахмед добавил, что такое поведение побудило его принять решение окончательно повесить бутсы на гвоздь в возрасте 22 лет.

В Египте игрок сильно расстроился из-за замены и толкнул тренера В Египте игрок сильно расстроился из-за замены и толкнул тренера В Египте игрок сильно расстроился из-за замены и толкнул тренера В Египте игрок сильно расстроился из-за замены и толкнул тренера В Египте игрок сильно расстроился из-за замены и толкнул тренера

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Все комментарии
pyzzvq2fw9m3
pyzzvq2fw9m3
сегодня в 10:45, ред.
Клавка лазурная практически такая же истеричка
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:40
Во вторую команду неадеквата
Гость
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