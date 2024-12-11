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Футболисты «Ман Сити» не попали в пустые ворота на тренировке пенальти

сегодня, 11:52

Эрлинг Хааланд, Фил Фоден, Джек Грилиш и Илкай Гюндоган не смогли забить пенальти на тренировке «Манчестер Сити», несмотря на то, что в воротах не было голкипера.

Видео вскоре начало распространяться в социальных сетях. Кто-то из болельщиков раскритиковал футболистов, а некоторые встали на их защиту, сказав, что игроки намеренно пытаются попасть в штангу.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:50
Усыпляют бдительность)))))
112910415
112910415
сегодня в 12:09
а не запереть ли их на базе на пару недель ?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:03, ред.
Не..., не цепляет.

Пусть напишут, что Фоден и Ко по мячу попасть не могут..., а пьяный Пеп, находясь на поле в голом виде, танцует в соло пасодобль и краем глаза на всё это смотрит...
Вот тогда, может быть, и обсудим. (facepalm)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:59
Соперникам МС надо срочно брать сей факт на "вооружение" и при пробитии пенальти одним из этих игроков в их ворота просто снимать вратаря - В пылу борьбы , в нервной обстановке игры - шансы на благоприятный результат резко повышаются...)))
allemz
allemz
сегодня в 11:57
Эдырсон вроде забивает, надо его ставить бить обязательно! Кипер никчёмный, но шансы есть
allemz
allemz
сегодня в 11:56
Сколько внутренних трофеев МС слил из-за пенальти)) Про ЛЧ вообще молчу, Генича спросите, пояснит
k3r797nj6zyx
k3r797nj6zyx
сегодня в 11:55
В четвёртом дивизионе это не будет большой проблемой
Гость
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