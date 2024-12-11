Футболисты «Ман Сити» не попали в пустые ворота на тренировке пенальти

Эрлинг Хааланд, Фил Фоден, Джек Грилиш и Илкай Гюндоган не смогли забить пенальти на тренировке «Манчестер Сити», несмотря на то, что в воротах не было голкипера.
Видео вскоре начало распространяться в социальных сетях. Кто-то из болельщиков раскритиковал футболистов, а некоторые встали на их защиту, сказав, что игроки намеренно пытаются попасть в штангу.
Пусть напишут, что Фоден и Ко по мячу попасть не могут..., а пьяный Пеп, находясь на поле в голом виде, танцует в соло пасодобль и краем глаза на всё это смотрит...
Вот тогда, может быть, и обсудим. (facepalm)
Пусть напишут, что Фоден и Ко по мячу попасть не могут..., а пьяный Пеп, находясь на поле в голом виде, танцует в соло пасодобль и краем глаза на всё это смотрит...
Вот тогда, может быть, и обсудим. (facepalm)