Футболисты «Ман Сити» не попали в пустые ворота на тренировке пенальти

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сегодня, 11:52

, , и не смогли забить пенальти на тренировке «Манчестер Сити», несмотря на то, что в воротах не было голкипера.

Видео вскоре начало распространяться в социальных сетях. Кто-то из болельщиков раскритиковал футболистов, а некоторые встали на их защиту, сказав, что игроки намеренно пытаются попасть в штангу.