Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТренировкиИспания. Примера 2024/2025

Левандовски вернулся к тренировкам с «Барселоной»

вчера, 18:55

«Барселона» сообщила о возвращении в хорошем состоянии всех игроков, которые принимали участие в матчах своих сборных на этой неделе.

Они в четверг присоединились к тренировке команды перед матчем Ла Лиги с «Сельтой».

Среди вернувшихся также нападающий Роберт Левандовски, который пропускал игры сборной Польши из-за проблем со спиной. После 10-дневного восстановления он приступил к тренировкам в обычном режиме.

Также часть утреннего занятия провели Ферран Торрес и Эрик Гарсия, которые в последние недели были травмированы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Аморим провёл первую тренировку в «Манчестер Юнайтед»
18 ноября Фото
Стало известно, где тренируется Поль Погба
17 ноября
Тюкавин и Дивеев работают по индивидуальной программе на тренировке сборной
12 ноября
В «Динамо» сообщили о завершении Мостовым стажировки в клубе
09 ноября
Игрок «Барселоны» провёл тренировку в защитной маске
09 ноября Фото
ОфициальноНовичок МЮ Йоро приступил к командным тренировкам
06 ноября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:46
отдохнул и готов к результативным действиям ! )
jeg2pmrsfeds
jeg2pmrsfeds
вчера в 21:48
Сохранил себя для Барсы, пока сборная играла
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:43
Хорошие новости... Здоровья ветерану...
drug01
drug01
вчера в 20:36
Пожелаем всем удачи и особенно Роберту!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:09
ЛН закончилась и Лева выздоровел! Почти))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:27
Футболист вернулся к своим контрактным обязательствам.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ne gusta (раскрыть)
вчера в 19:20
Добрый вечер.

Если будут внесены изменения Вы увидите их. Специально сообщать не будем.
ne gusta
ne gusta
вчера в 19:05
Отмазался от сборной удачно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 