Левандовски вернулся к тренировкам с «Барселоной»

«Барселона» сообщила о возвращении в хорошем состоянии всех игроков, которые принимали участие в матчах своих сборных на этой неделе.
Они в четверг присоединились к тренировке команды перед матчем Ла Лиги с «Сельтой».
Среди вернувшихся также нападающий Роберт Левандовски, который пропускал игры сборной Польши из-за проблем со спиной. После 10-дневного восстановления он приступил к тренировкам в обычном режиме.
Также часть утреннего занятия провели Ферран Торрес и Эрик Гарсия, которые в последние недели были травмированы.
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