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ПСЖ открыл новый тренировочный центр

сегодня, 00:37

21 ноября состоялось открытие нового тренировочного центра «Пари Сен-Жермен» в Пуасси.

Его строительство началось в 2020 году и, как сообщает RMC Sport, оценивается примерно в 300 млн долларов. Открытие посетили многие известные личности, среди которых сербский теннисист Новак Джокович, актёр Жамель Деббуз, гандболист Никола Карабатич и легенды ПСЖ.

Кампус расположен в 25 минутах от стадиона «Парк-де-Пренс». Его площадь составляет около 59 гектаров земли, из которых почти 150 тысяч квадратных метров отведены исключительно для тренировок на открытом воздухе.

ПСЖ открыл новый тренировочный центр ПСЖ открыл новый тренировочный центрПСЖ открыл новый тренировочный центрПСЖ открыл новый тренировочный центр

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Все комментарии
AKH
AKH
сегодня в 10:11
Вот так всегда, как только шейхам надоедает их игрушка, они начинают строить новые тренировочные центры за 300 лямов.. :)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 08:04
Когда денег много, почему бы и не открыть...
mkr3899aggfg
mkr3899aggfg
сегодня в 07:42
Когда денег немеренно можно себе и такое позволить.
s9xv8y4x9ys7
s9xv8y4x9ys7
сегодня в 07:23
Центр тренировочный будет новый, а позоры в ЛЧ старые, всем уже привычные
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:55
Ну а че им не открывать!Это же не условный Анже))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:22, ред.
Нормуль! Пошла движуха! Новый тренировочный центр..., новые тренировки, новый тренер...,...,..., новый президент.
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