ПСЖ открыл новый тренировочный центр

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сегодня, 00:37

21 ноября состоялось открытие нового тренировочного центра «Пари Сен-Жермен» в Пуасси.

Его строительство началось в 2020 году и, как сообщает RMC Sport, оценивается примерно в 300 млн долларов. Открытие посетили многие известные личности, среди которых сербский теннисист Новак Джокович, актёр Жамель Деббуз, гандболист Никола Карабатич и легенды ПСЖ .

Кампус расположен в 25 минутах от стадиона «Парк-де-Пренс». Его площадь составляет около 59 гектаров земли, из которых почти 150 тысяч квадратных метров отведены исключительно для тренировок на открытом воздухе.