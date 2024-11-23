Стало известно, каким видом спорта, помимо футбола, занимается Рэшфорд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поддерживает спортивную форму, занимаясь не только футболом.
Сообщается, что игрок увлекся единоборствами, а именно боксом и ММА. В МЮ знают об этом и не возражают, полагая, что это сможет помочь игроку поддерживать себя в тонусе.
Бэйл в гольф долбил по мячу, здесь наоборот по его тыкве!!!
Я не знал,вот от чего такая непонятная игра на поле!!!
Бэйл в гольф долбил по мячу, здесь наоборот по его тыкве!!!
Я не знал,вот от чего такая непонятная игра на поле!!!