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Стало известно, каким видом спорта, помимо футбола, занимается Рэшфорд

вчера, 21:42

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поддерживает спортивную форму, занимаясь не только футболом.

Сообщается, что игрок увлекся единоборствами, а именно боксом и ММА. В МЮ знают об этом и не возражают, полагая, что это сможет помочь игроку поддерживать себя в тонусе.

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Все комментарии
G0neD0ne
G0neD0ne
сегодня в 06:40
Ну, остаётся лишь пожелать ему спарингов побольше. Глядишь, мозги на место встанут)
4qksw2fc2hmt
4qksw2fc2hmt
сегодня в 03:39
Лишь бы на пользу игроку и для поддержания формы
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:35
...чем там думать ? После этих чудесных фирменных приёмов в боксе , о чём написано ниже! Ну ладно
Бэйл в гольф долбил по мячу, здесь наоборот по его тыкве!!!
Я не знал,вот от чего такая непонятная игра на поле!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:56
Странно что ему не запретили этим заниматься
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:52
надо о футболе больше думать
Гость
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