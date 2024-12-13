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Слот высказался о продлении контрактов с лидерами команды

сегодня, 13:46

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о нынешней ситуации с контрактами Мохамеда Салаха, Трента Александер-Арнольда и Вирджила ван Дейка. «Красные» на данный момент не продлили соглашения с этими игроками.

Я об этом не беспокоюсь. Мы принимаемой ситуацию такой, какая она есть.

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Все комментарии
egvmmyxq5y5z
egvmmyxq5y5z
сегодня в 15:36
Слот разберётся и подскажет кто ему нужен, но Салах надо сохранить
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:31
в летом, думаю, много что может поменяться.
понятно, что Слот не Клопп, к игрокам этим составом он не привязан.
да и в принципе на сентиментального человека не похож.
но учитывая насколько у него сейчас ограничены ресурсы, лидеров как Салах и Ван Дейк, ему важно удержать в команде.
а в летом начать постепенно обновление.. это неизбежно.
хорошо что клуб сумел убедить Салаха остаться еще на 2 года.
если бы кто то из них (Ван Дейк, Салах Трент) уйдет, то весь бюджет пойдет на их замену. Ван Дейк и Салах ключевые игроки Ливерпуля.
Трента можно заменить недорого, благо правых защитников всегда на рынке хватает. но тут будет потеря в классе команды.
Вещий
Вещий
сегодня в 14:22
Время есть, так что точно переживать не стоит...
aamj62vvdveb
aamj62vvdveb
сегодня в 14:14
Так с Салахом вроде уже договорились.Была такая информация.
Гость
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