Переговоры «Баварии» с Дэвисом о новом контракте продвигаются положительно

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сегодня, 00:27

Переговоры, проходящие в последние месяцы между «Баварией» и левым защитником мюнхенского клуба о продлении контракта с ним, продвигаются положительно.

По информации источника, 24-летний игрок согласен пролонгировать трудовое соглашение с немецким грандом, если он удовлетворит его требование по заработной плате.

Дэвис хочет зарабатывать € 15 млн в год и получить ещё € 15 млн в качестве бонуса за подписание нового соглашения. Подчёркивается, что конкретика в переговорах между сторонами появится ближе к февралю.