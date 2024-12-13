Переговоры «Баварии» с Дэвисом о новом контракте продвигаются положительно

Переговоры, проходящие в последние месяцы между «Баварией» и левым защитником мюнхенского клуба Альфонсо Дэвисом о продлении контракта с ним, продвигаются положительно.
По информации источника, 24-летний игрок согласен пролонгировать трудовое соглашение с немецким грандом, если он удовлетворит его требование по заработной плате.
Дэвис хочет зарабатывать € 15 млн в год и получить ещё € 15 млн в качестве бонуса за подписание нового соглашения. Подчёркивается, что конкретика в переговорах между сторонами появится ближе к февралю.
игрочёк!!! По любому,удачи!!!
игрочёк!!! По любому,удачи!!!