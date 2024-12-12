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Андреев остаётся в должности генерального директора «Крыльев Советов»

сегодня, 09:38

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев остаётся в должности и занимается стратегическими задачами по оптимизации работы клуба. Об этом сообщил источник со ссылкой на пресс‑службу правительства Самарской области.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил о долге в 36 миллионов рублей.

«Матч ТВ» сообщал, что два человека из финансового блока покинули футбольный клуб по соглашению сторон, включая финансового директора. 26 ноября глава региона подтвердил уход двух сотрудников.

В настоящее время позицию генерального директора продолжает занимать Вадим Андреев, перед ним стоит ряд стратегически важных задач от руководства региона по оптимизации работы клуба. О каких‑либо кадровых перестановках, в том числе касающихся позиции генерального директора, в случае если они произойдут, будет объявлено на официальных ресурсах клуба.

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Все комментарии
s68bazqau3v8
s68bazqau3v8
сегодня в 10:55
Агентское вознаграждение - сладкая вещь, можно выплачивать нереально много, а потом часть получать обратно... На этом Крылья и погорели.
матос
матос ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 10:00
+ 100500!!! Солидарен!!!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 09:40
В России есть две категории ... те кто хапнул, и те кто не успел... Выжигать калёным железом...
Гость
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