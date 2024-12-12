Андреев остаётся в должности генерального директора «Крыльев Советов»

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сегодня, 09:38

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев остаётся в должности и занимается стратегическими задачами по оптимизации работы клуба. Об этом сообщил источник со ссылкой на пресс‑службу правительства Самарской области.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил о долге в 36 миллионов рублей.

«Матч ТВ» сообщал, что два человека из финансового блока покинули футбольный клуб по соглашению сторон, включая финансового директора. 26 ноября глава региона подтвердил уход двух сотрудников.