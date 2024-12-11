«Динамо» готово рассмотреть предложения по трём игрокам

«Динамо» не ведёт переговоров о продлении контрактов с защитниками Фабианом Бальбуэной и Эли Дасой, а также с нападающим Вячеславом Грулёвым. Соглашения всех троих футболистов истекают следующим летом.
В зимнее трансферное окно «Динамо» готово рассматривать предложения от других клубов по этим игрокам. К Грулёву уже проявляют интерес «Пари НН» и «Химки».
Ранее сообщалось, что «Динамо» примет решение по Бальбуэне и Дасе в конце сезона.
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