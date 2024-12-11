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«Динамо» готово рассмотреть предложения по трём игрокам

вчера, 15:31

«Динамо» не ведёт переговоров о продлении контрактов с защитниками Фабианом Бальбуэной и Эли Дасой, а также с нападающим Вячеславом Грулёвым. Соглашения всех троих футболистов истекают следующим летом.

В зимнее трансферное окно «Динамо» готово рассматривать предложения от других клубов по этим игрокам. К Грулёву уже проявляют интерес «Пари НН» и «Химки».

Ранее сообщалось, что «Динамо» примет решение по Бальбуэне и Дасе в конце сезона.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 18:01
А по тренеру не хотят рассмотреть? А напрасно...
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:47, ред.
По Грулёву вопрос вроде бы решён, он зимой переедет в Нижний Новгород, а Даса с Бальбуэной доиграют до конца сезона. И если с парагвайцем ещё вопрос открытый, то Эли наверняка поедет домой, или куда-то ещё, иначе бы не появились слухи о покупке Хлусевича у Спартака на его позицию уже в это ближайшее трансферное окно.
Болейте за своих, а не против чужих!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:06
Дело за малым- дождаться приличных предложений...
4hx84gubb2ua
4hx84gubb2ua
вчера в 15:34
Иностранцев трудно будет кому-то загнать. Их, возможно, возьмут свободными агентами летом.
Гость
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