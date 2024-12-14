Канчельскис назвал российских игроков, способных заиграть в Европе

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» назвал российских игроков, которые могут заинтересовать европейские клубы. Напомним, чемпионат России по футболу ушел на зимний перерыв и возобновится в марте 2025 года.

Наибольшие шансы уехать в Европу у Глушенкова, Батракова и Тюкавина. По игре они к этому готовы. Дальше весь вопрос в желании самих игроков. Надо уезжать и пробовать играть даже в средних командах. Не нужно завышать требования и ждать предложений от топ-клубов.