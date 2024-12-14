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Канчельскис назвал российских игроков, способных заиграть в Европе

сегодня, 11:41

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал российских игроков, которые могут заинтересовать европейские клубы. Напомним, чемпионат России по футболу ушел на зимний перерыв и возобновится в марте 2025 года.

Наибольшие шансы уехать в Европу у Глушенкова, Батракова и Тюкавина. По игре они к этому готовы. Дальше весь вопрос в желании самих игроков. Надо уезжать и пробовать играть даже в средних командах. Не нужно завышать требования и ждать предложений от топ-клубов.

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Все комментарии
fcaw7se8k36r
fcaw7se8k36r
сегодня в 12:25
Захарян уже уехал в Европу.
Capral
Capral
сегодня в 12:06
Ну дык, они и сейчас играют в средних командах, и требования завышать не надо, и необходимости, куда-то уезжать, тоже нет. Если уезжать, то действительно- в сильные чемпионаты и в сильные команды, но вопрос- а кому они там нужны? И кто, из уехавших, заиграл как надо и как мечтал? Нет таких. Головин? Ну тоже, не сказать, что блистает. Средний уровень. Единственное счастье- что в Европе. Ну а другой- вообще с больничной койки не слазит... Да разве дело в Европе? Нет ныне больших и ярких талантов, нет Гениальных тренеров. Обычный Батраков воспринимается, как открытие сезона. Абсолютно бездарный Семак считается лучшим тренером в стране.

С развалом Великой Страны утеряно всё, спорт не исключение...
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rw2eq5gnquwm
сегодня в 11:55
Мнение Андрея Канчельскиса о том, что Глушенков, Батраков и Тюкавин имеют хорошие шансы на переход в европейские клубы, отражает текущую ситуацию в российском футболе. Эти игроки действительно демонстрируют высокий уровень игры и являются одними из самых перспективных в чемпионате России. Их желание попробовать свои силы в Европе может стать важным шагом в их карьере.
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