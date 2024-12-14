Мусаев рассказал, в чём секрет Кевина Ленини

1734163422

сегодня, 11:03

Главный тренер «Краснодара» рассказал, благодаря чему полузащитнику «быков» и сборной Кабо Верде Кевину Ленини удалось улучшить свою игру.

В чём секрет успеха Ленини? Давайте будем меньше говорить о нём. Пусть продолжает работать, если закончим сезон там же, где и сейчас, тогда я вам подробно расскажу, как удалось его раскрыть. Я просто к нему очень требователен. (Смеётся.)

В текущем сезоне Ленини провёл 22 матча, в которых забил 3 мяча и получил 5 жёлтых карточек. Ранее 27-летний опорный полузащитник высказался о своей роли в команде.