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Мусаев рассказал, в чём секрет Кевина Ленини

сегодня, 11:03

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, благодаря чему полузащитнику «быков» и сборной Кабо Верде Кевину Ленини удалось улучшить свою игру.

В чём секрет успеха Ленини? Давайте будем меньше говорить о нём. Пусть продолжает работать, если закончим сезон там же, где и сейчас, тогда я вам подробно расскажу, как удалось его раскрыть. Я просто к нему очень требователен. (Смеётся.)

В текущем сезоне Ленини провёл 22 матча, в которых забил 3 мяча и получил 5 жёлтых карточек. Ранее 27-летний опорный полузащитник высказался о своей роли в команде.

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Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:53
Надо же, Мурад ставит себе в заслугу то, что ему якобы удалось раскрыть Ленини. Не много ли он на себя берет. Мне глубоко симпатичен Краснодар, но я не воспринимаю Мусаева, как серьёзного тренера и время покажет, что я прав..
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