Орлов: «Глобальная перестройка в „Зените“ просто необходима»

Спортивный комментатор высказался о необходимости проведения глобальной перестройки команды в «Зените».

Я считаю, что она просто необходима. Если ее не будет, «Зенит» не выиграет чемпионат. Потому что сейчас появились игроки-балласты. И Семаку надо очень серьезно с этим разбираться. Если он оставит все, как есть в надежде, что они поменяют свой подход... Нет-нет, я думаю, вряд ли игроки изменят свое отношение. Потому что чувствуется какое-то пресыщение. Ведь «Зенит» никогда не побеждал так много раз подряд, и мотивация на каждый новый чемпионат должна быть у голодных до побед. Кстати, об этом и Семак говорил. Так что надо приглашать как минимум трех человек – причем, хороших: центрального защитника, полузащитника и нападающего.