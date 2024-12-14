Орлов: «Глобальная перестройка в „Зените“ просто необходима»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о необходимости проведения глобальной перестройки команды в «Зените».
Я считаю, что она просто необходима. Если ее не будет, «Зенит» не выиграет чемпионат. Потому что сейчас появились игроки-балласты. И Семаку надо очень серьезно с этим разбираться. Если он оставит все, как есть в надежде, что они поменяют свой подход... Нет-нет, я думаю, вряд ли игроки изменят свое отношение. Потому что чувствуется какое-то пресыщение. Ведь «Зенит» никогда не побеждал так много раз подряд, и мотивация на каждый новый чемпионат должна быть у голодных до побед. Кстати, об этом и Семак говорил. Так что надо приглашать как минимум трех человек – причем, хороших: центрального защитника, полузащитника и нападающего.
А вы, друзья, как не садитесь, ну и дальше по тексту...
Игроков поменять, типа зажрались. А то, что у команды нет элементарной тренерской мысли, тоже, игроки виноваты? А то, что игроки качественные, у Семака деградируют, тоже, тренер не виноват?
Клаудиньо, Кассьерра, Глушенкова- разве такими в Зенит пришли?! И я не могу сказать, что игроки Зенита филонят на поле, ничего подобного, стараются, играют. Другое дело, что программы действий нет , футболисты не знают- куда бежать, кого держать...
Давайте, давайте- усиливайте позиции, ваш гений и этих испортит, бездарь... Главный Балласт Зенита- его тренер!!!
А вы, друзья, как не садитесь, ну и дальше по тексту...
Игроков поменять, типа зажрались. А то, что у команды нет элементарной тренерской мысли, тоже, игроки виноваты? А то, что игроки качественные, у Семака деградируют, тоже, тренер не виноват?
Клаудиньо, Кассьерра, Глушенкова- разве такими в Зенит пришли?! И я не могу сказать, что игроки Зенита филонят на поле, ничего подобного, стараются, играют. Другое дело, что программы действий нет , футболисты не знают- куда бежать, кого держать...
Давайте, давайте- усиливайте позиции, ваш гений и этих испортит, бездарь... Главный Балласт Зенита- его тренер!!!