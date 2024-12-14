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Орлов: «Глобальная перестройка в „Зените“ просто необходима»

сегодня, 09:50

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о необходимости проведения глобальной перестройки команды в «Зените».

Я считаю, что она просто необходима. Если ее не будет, «Зенит» не выиграет чемпионат. Потому что сейчас появились игроки-балласты. И Семаку надо очень серьезно с этим разбираться. Если он оставит все, как есть в надежде, что они поменяют свой подход... Нет-нет, я думаю, вряд ли игроки изменят свое отношение. Потому что чувствуется какое-то пресыщение. Ведь «Зенит» никогда не побеждал так много раз подряд, и мотивация на каждый новый чемпионат должна быть у голодных до побед. Кстати, об этом и Семак говорил. Так что надо приглашать как минимум трех человек – причем, хороших: центрального защитника, полузащитника и нападающего.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 11:16, ред.
Ну конечно, как обычно- виноваты все, кроме Семака, вот и Семак говорит...Собственно, от Орлова, я ничего другого и не ждал, он давно уже необъективен.

А вы, друзья, как не садитесь, ну и дальше по тексту...
Игроков поменять, типа зажрались. А то, что у команды нет элементарной тренерской мысли, тоже, игроки виноваты? А то, что игроки качественные, у Семака деградируют, тоже, тренер не виноват?

Клаудиньо, Кассьерра, Глушенкова- разве такими в Зенит пришли?! И я не могу сказать, что игроки Зенита филонят на поле, ничего подобного, стараются, играют. Другое дело, что программы действий нет , футболисты не знают- куда бежать, кого держать...

Давайте, давайте- усиливайте позиции, ваш гений и этих испортит, бездарь... Главный Балласт Зенита- его тренер!!!
neht6d8cm569
neht6d8cm569
сегодня в 11:04
Главный балласт - Семак.
lotsman
lotsman
сегодня в 10:48
Насчёт балласта Орлов прав. Надо перестраивать состав команды.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:10
Минимум трёх игроков приглашать говорит)) чё мелочится? Сразу по три игрока на каждую позицию надо купить
drug01
drug01
сегодня в 10:02
Зачем они постоянно Чемпионы!
au4kbd9sgeg6
au4kbd9sgeg6
сегодня в 09:59
Лучше просто расформировать
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