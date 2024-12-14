Чернов: «В целом, „Спартаку“ реально конкурировать с „Зенитом“»

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сегодня, 10:16

Защитник московского «Спартака» считает, что «красно-белым» по силам дотянуться до титула чемпионов РПЛ в нынешнем сезоне.

Хотелось бы ещё выдать такую победную серию после перерыва. Дальше будем говорить о чемпионской гонке. В целом, «Спартаку» реально конкурировать с «Зенитом».