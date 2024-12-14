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Чернов: «В целом, „Спартаку“ реально конкурировать с „Зенитом“»

сегодня, 10:16

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов считает, что «красно-белым» по силам дотянуться до титула чемпионов РПЛ в нынешнем сезоне.

Хотелось бы ещё выдать такую победную серию после перерыва. Дальше будем говорить о чемпионской гонке. В целом, «Спартаку» реально конкурировать с «Зенитом».

Напомним, «красно-белые» выиграли последние шесть матчей чемпионата России и ушли на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 37 очками. «Зенит» идёт строчкой выше, заработав 39 очков.

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Все комментарии
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сегодня в 11:03
Конечно, спартаку можно конкурировать с Зенитом, как и всем остальным, но он все равно будет на пятом месте.
lotsman
lotsman
сегодня в 10:45
А почему бы и нет. Вполне реально. Спартак боевая команда, с амбициями победителя. И если после перерыва продолжит такую игру, как в последних осенних турах, то вполне вероятно что за чемпионство будет бороться. Единственное сомнение у меня в том, что Спартак зачастую начинает рано праздновать победу и на волне эйфории упускает её. А вообще - я согласен, Спартак достоин чемпионства.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:36
Чернов так это сказал, будто уже единолично выиграл конкуренцию у Зенита. Мне кажется, что Никита собрался отвадить удачу от Спартака. После подобных бравых заявлений игроков, у команды обычно начинается спад. Излишняя говорливость плохая примета - проверено временем...
shur
shur ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 10:33
...а что, с Быками разве не тажа проблема?! Все прочат золото и
играют хорошо, потом бац и вторая смена !!!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:17
У Спартака есть одна нехорошая черта... вдруг ни с того ни с сего бросают играть. Если такое не случится, то все возможно.
Гость
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