Чернов: «В целом, „Спартаку“ реально конкурировать с „Зенитом“»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов считает, что «красно-белым» по силам дотянуться до титула чемпионов РПЛ в нынешнем сезоне.
Хотелось бы ещё выдать такую победную серию после перерыва. Дальше будем говорить о чемпионской гонке. В целом, «Спартаку» реально конкурировать с «Зенитом».
Напомним, «красно-белые» выиграли последние шесть матчей чемпионата России и ушли на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 37 очками. «Зенит» идёт строчкой выше, заработав 39 очков.
играют хорошо, потом бац и вторая смена !!!
играют хорошо, потом бац и вторая смена !!!