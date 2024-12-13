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Круговой: «ЦСКА участвует в чемпионской гонке»

сегодня, 19:26

Защитник ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос, участвуют ли «армейцы» в чемпионской гонке.

Думаю, да. Почему нет? Конкуренты тоже теряют очки. Все реально. Все команды из топ‑5 — наши конкуренты.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ y6x25j4u5z3n (раскрыть)
сегодня в 20:51
Доброго Здоровья, Rupertt!
Круговой не боевой настрой демонстрирует, а своё бахвальство. Не громкими словами и заявлениями нужно доказывать свои намерения, а практическими делами, а с этим в последних играх у армейцев, мягко скажем, туговато.
112910415
112910415
сегодня в 20:25
участвует, но скромно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:02
Веселый парень, однако Даня Круг! Не зря его Зенит отпустил, там в основном серьезные ребята остались.
y6x25j4u5z3n
y6x25j4u5z3n
сегодня в 19:59
Круговой демонстрирует уверенность и боевой настрой, что важно для успешного выступления команды. Его слова подчеркивают, что борьба за чемпионство остается актуальной задачей для ЦСКА, несмотря на возможные трудности у конкурентов. Такой подход говорит о том, что команда готова бороться до конца сезона и не собирается сдаваться без боя. Это хороший сигнал как для болельщиков, так и для самих игроков – вера в свои силы может стать ключевым фактором в достижении успеха.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:47
О Боже....ему и в правду лучше помалкивать. Вчера про Питер что-то говорил, сегодня такое...что завтра ждать?
Гость
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