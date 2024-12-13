Круговой: «ЦСКА участвует в чемпионской гонке»

Защитник ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос, участвуют ли «армейцы» в чемпионской гонке.
Думаю, да. Почему нет? Конкуренты тоже теряют очки. Все реально. Все команды из топ‑5 — наши конкуренты.
Защитник ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос, участвуют ли «армейцы» в чемпионской гонке.
Думаю, да. Почему нет? Конкуренты тоже теряют очки. Все реально. Все команды из топ‑5 — наши конкуренты.
Круговой не боевой настрой демонстрирует, а своё бахвальство. Не громкими словами и заявлениями нужно доказывать свои намерения, а практическими делами, а с этим в последних играх у армейцев, мягко скажем, туговато.
Круговой не боевой настрой демонстрирует, а своё бахвальство. Не громкими словами и заявлениями нужно доказывать свои намерения, а практическими делами, а с этим в последних играх у армейцев, мягко скажем, туговато.