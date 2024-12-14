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Орлов назвал ситуацию в «Крыльях Советов» «бандитизмом»

сегодня, 10:49

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации, которая на протяжении первой половины сезона сложилась в самарских «Крыльях Советов».

В «Крыльях Советов» почему-то кто-то решил, что им надо обязательно продавать игроков и зарабатывать на этом деньги. Но почему-то никто не думает, а как дальше команда будет жить. Кто-то просчитал эти варианты? Хороших игроков все меньше и меньше, а сейчас под конец года еще и скандал с высказываниями губернатора о том, что «Крылья Советов» должны 36 млн... Ну это же бандитизм! И все это не на пользу команде. Хотя Осинькин — тренер хороший, настоящий, у него игроки вырастают. А это происходит далеко не у каждого тренера в РПЛ. Этим надо дорожить. Но обстановка в «Крыльях» тревожит — и вся эта история показала, что в клубе есть люди, которые зарабатывают деньги для себя, а не для команды.

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ttt4w87zvmr4
ttt4w87zvmr4
сегодня в 11:06
В чем-то Орлов и прав и Осинькина нужно менять.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:02
Можно подумать, что Зенит является образцом в этом плане. Вообще, Орлову не стоит рассуждать о проблемах Крыльев Советов - не совсем корректно... В Питере происходит то же самое, только порядок цифр совершенно другой...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 10:54
Это почти в каждой команде второй десятки происходит...
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