Анчелотти высказался о важности Межконтинентального кубка ФИФА

Главный тренер «Реала» высказался о важности Межконтинентального кубка ФИФА . Завтра «сливочные» сыграют с «Пачукой» в финале турнира.

Участие в финале Межконтинентального кубка ФИФА говорит о замечательном выступлении в прошлом сезоне. Это одно из важнейших событий. Начиная сезон, вы хотите оказаться там, сыграть в финале. Нам посчастливилось участвовать в нем благодаря характеру и целеустремленности. Разумеется, мы постараемся победить. Победа «Пачуки» над «Ботафого» стала сюрпризом, они показали себя очень крепкой командой.

[Финалы] всегда разные. Порой стиль игры оппонента полностью противоположен европейскому футболу. Отличается интенсивность, иногда соперник сильнее физически, отличается тактика – поэтому играть в таких матчах всегда приятно. Думаю, это будет интересный финал.

Мы обязаны хорошо подытожить предыдущий успешный сезон. Конечно, для клуба очень важно выиграть еще один международный клубный турнир, ибо у нас много фанатов по всему миру, и они были бы счастливы, если бы мы взяли этот трофей.