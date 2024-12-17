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Анчелотти высказался о важности Межконтинентального кубка ФИФА

сегодня, 17:16
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб ПачукаПачукаЗавтра в 20:00 Не начался

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о важности Межконтинентального кубка ФИФА. Завтра «сливочные» сыграют с «Пачукой» в финале турнира.

Участие в финале Межконтинентального кубка ФИФА говорит о замечательном выступлении в прошлом сезоне. Это одно из важнейших событий. Начиная сезон, вы хотите оказаться там, сыграть в финале. Нам посчастливилось участвовать в нем благодаря характеру и целеустремленности. Разумеется, мы постараемся победить. Победа «Пачуки» над «Ботафого» стала сюрпризом, они показали себя очень крепкой командой.

[Финалы] всегда разные. Порой стиль игры оппонента полностью противоположен европейскому футболу. Отличается интенсивность, иногда соперник сильнее физически, отличается тактика – поэтому играть в таких матчах всегда приятно. Думаю, это будет интересный финал.

Мы обязаны хорошо подытожить предыдущий успешный сезон. Конечно, для клуба очень важно выиграть еще один международный клубный турнир, ибо у нас много фанатов по всему миру, и они были бы счастливы, если бы мы взяли этот трофей.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 18:59
Сложно будет Реалу в этом матче.... папе Карло ошибаться уже нельзя...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:57
Нужно очень постараться, чтоб не выиграть этот трофей))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:30
Не простой будет матч.
Как бы во второй половине матча не перебегали "пачукисты" "сливочных"....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 17:42
Что значит "важности" ? Кубок определяет сильнейшую команду в мире...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:32
Если Анчелотти так высказался ,значит так и есть.
Гость
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