Рондон о Межконтинентальном кубке ФИФА: «Хотим забрать титул у „Реала“»

Нападающий «Пачуки» поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в финале Межконтинентального кубка ФИФА .

Мы взяли два трофея за четыре дня и теперь хотим забрать третий у «Реала». Я очень рад и горжусь тем, что являюсь частью этого замечательного клуба и испытываю все это. Невозможно передать словами, чего мы смогли достичь.

Да, мы возлагали большие надежды на Межконтинентальный кубок. Мы прибыли в Катар с намерением провести отличный турнир и как можно лучше завершить 2024 год, который принес нам так много радости. Мы показали себя с наилучшей стороны. Мы приехали сюда как чемпионы КОНКАКАФ и уезжаем как чемпионы Америки.

Нам предстоит по-настоящему непростой поединок, но мы подходим к нему с огромным азартом. Я уже добился многого, но впереди еще несколько дней в году. Нас ждет «Реал», это запредельная мотивация. Я искренне надеюсь, что мы сможем завершить сезон победой.