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Рондон о Межконтинентальном кубке ФИФА: «Хотим забрать титул у „Реала“»

сегодня, 18:42
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб ПачукаПачукаЗавтра в 20:00 Не начался

Нападающий «Пачуки» Хосе Саломон Рондон поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в финале Межконтинентального кубка ФИФА.

Мы взяли два трофея за четыре дня и теперь хотим забрать третий у «Реала». Я очень рад и горжусь тем, что являюсь частью этого замечательного клуба и испытываю все это. Невозможно передать словами, чего мы смогли достичь.

Да, мы возлагали большие надежды на Межконтинентальный кубок. Мы прибыли в Катар с намерением провести отличный турнир и как можно лучше завершить 2024 год, который принес нам так много радости. Мы показали себя с наилучшей стороны. Мы приехали сюда как чемпионы КОНКАКАФ и уезжаем как чемпионы Америки.

Нам предстоит по-настоящему непростой поединок, но мы подходим к нему с огромным азартом. Я уже добился многого, но впереди еще несколько дней в году. Нас ждет «Реал», это запредельная мотивация. Я искренне надеюсь, что мы сможем завершить сезон победой.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:53
мечта о несбыточном
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:29
Ну это серьезный парень, опыта сами знаете где набрался))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:08
Пошла словесная дуэль...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:57
Думаю что у Реала другие планы на этот матч...
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