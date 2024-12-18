Винисиус: «Никто не будет указывать мне, как нужно себя вести»

Нападающий «Реала» на своей странице в социальной сети высказался после получения награды The Best от ФИФА .

Сегодня я пишу ребёнку, который видел, как столько кумиров поднимали этот трофей. Его время пришло. Вернее, пришло моё время. Пришло время сказать — да, я лучший игрок в мире, и я упорно боролся за это.

Они пытались и пытаются обесценить меня, принизить. Но они не готовы. Никто не будет указывать мне, за кого я должен бороться, как нужно себя вести. Когда я был в Сан-Гонсало, системе не было до меня никакого дела. Они почти поглотили меня.

Я победил ради себя, ради своей семьи. На этом пути меня поддерживали: «Фламенго», «Реал Мадрид», сборная Бразилии, сотни моих товарищей по команде за эти годы. Люди, которые сопровождают меня каждый день в моей рутине, те, кто восхищается мной.