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Винисиус: «Никто не будет указывать мне, как нужно себя вести»

сегодня, 12:52

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор на своей странице в социальной сети высказался после получения награды The Best от ФИФА.

Сегодня я пишу ребёнку, который видел, как столько кумиров поднимали этот трофей. Его время пришло. Вернее, пришло моё время. Пришло время сказать — да, я лучший игрок в мире, и я упорно боролся за это.

Они пытались и пытаются обесценить меня, принизить. Но они не готовы. Никто не будет указывать мне, за кого я должен бороться, как нужно себя вести. Когда я был в Сан-Гонсало, системе не было до меня никакого дела. Они почти поглотили меня.

Я победил ради себя, ради своей семьи. На этом пути меня поддерживали: «Фламенго», «Реал Мадрид», сборная Бразилии, сотни моих товарищей по команде за эти годы. Люди, которые сопровождают меня каждый день в моей рутине, те, кто восхищается мной.

Сообщение форвард завершил фразой: «Лучший игрок в мире. 7.»

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 17:24
Ой дурачок…неисправимый «человек» 🤦🏽‍♂️
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 16:47
Еще ты самый скромный и умный.
Потом ещё удивляется, когда почти на всех стадионах получает свист и оскорбления в свой адрес.
Дядя Ваня на диване
Дядя Ваня на диване
сегодня в 15:57
Ощущение, что у него шизофрения. Без сарказма сейчас.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 15:14
Хотелось бы знать - кто они?.. 🤔😄
Incredulous
Incredulous
сегодня в 14:36
Похоже Винисиус в своём эгоцентризме переплюнет даже Роналду с Месси вместе взятых. Даже где-то один шведский парень по имени Златан немного офигел от таких заявлений. Ну, да пусть паренёк играется в словоблудие сколько угодно, главное, чтобы на поле соответствовал тем регалиям, которые сам на себя навесил.
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 14:33
Чот ржу без устали)))
shur
shur
сегодня в 14:32
...отдай Вини приз Кариму,за то каким ты стал когда приживался в Реале,в тот непростой период глобального перехода игры без Рональду ! Вспомните каким он был ещё беспомощным, единственный плюс хорошая скорость и техника , и конечно без
нападок и истерик! Что поможет ему в дальнейшем ? Ну если не команда,то какой нибудь указ от ФИФА ,о санкциях,о пресечении всякого рода, не побоюсь этого слова провокаций на поле,никаких званий,регалий,призов и титулов!!!
Hamman
Hamman
сегодня в 14:22
    amc32z2hg9zq
    amc32z2hg9zq
    сегодня в 14:07
    Похоже ему кто-то это написал. Сам бы он не смог.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 13:46
    Я буду указывать тебе, что делать - не веди себя так, как ты ведешь себя сейчас, Винисиус!
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 13:44
    Слишком много пафоса и гонора в словах борца с расизмом. Этим он еще больше настраивает людей против себя. Таких, как Винисиус, много было в мире футбола и будет еще больше - ему не стоит выделять себя из этого множества. Кстати, он плохо играет за сборную Бразилии от слова совсем...
    Capral
    Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 13:26
    Вот именно... Анчи, по свой натуре добряк , он не будет этим заниматься, а остальным пофиг. А жаль.
    🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 13:21
    Винисиус выступает как лидер угнетенных , этакий черный Данко с горячим сердцем.
    по факту дурно воспитанный 11.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 13:09
    Его поведение вызывает только насмешку, а у кого-то может и ненависть. Неужели некому ему мозги вправить?
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 13:07
    Ну это уже не совсем нормально ! Получив такой приз - Вини прежде всего должен был излучать бурную радость и веселье ( пускай даже как при праздновании гола ). Здесь же видно бахвальство , злорадство и продолжение некой борьбы (у него в голове) , которая напрочь заслоняет позитив от награды...
    NbKA555
    NbKA555
    сегодня в 13:00
    Скромненько...
    Capral
    Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 12:58
    Пожалуй, мог бы вести себя и поскромней...
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 12:55
    Ну теперь восхвалять себя лет 10 будет...
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