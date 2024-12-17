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Лапорта: «Считаем, что стакан наполовину полон»

вчера, 23:44

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил нынешнее положение команды в чемпионате Испании.

Не люблю смотреть назад. Сегодня сезон будто начинается с нуля. Считаем, что стакан наполовину полон.

Разумеется, мы хотели бы иметь 7- или 8-очковый отрыв. Мы теряли баллы, которые не должны были, но для меня это уже в прошлом. Нужно идти вперед и донести до команды, что каждый поединок теперь словно игра в Лиге чемпионов. Именно так и нужно отнестись к игре против «Атлетико».

Каталонцы сыграют с командой из Мадрида 21 декабря.

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Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 00:22
Выпей уже.. 🤭🥃
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:16
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸👌👌👌👌👌👌👌
Futurista
Futurista
сегодня в 00:10, ред.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:58
Это точно,много растеряли очков,просто так.
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