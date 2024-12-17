Лапорта: «Считаем, что стакан наполовину полон»

Президент «Барселоны» оценил нынешнее положение команды в чемпионате Испании.

Не люблю смотреть назад. Сегодня сезон будто начинается с нуля. Считаем, что стакан наполовину полон.

Разумеется, мы хотели бы иметь 7- или 8-очковый отрыв. Мы теряли баллы, которые не должны были, но для меня это уже в прошлом. Нужно идти вперед и донести до команды, что каждый поединок теперь словно игра в Лиге чемпионов. Именно так и нужно отнестись к игре против «Атлетико».