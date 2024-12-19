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«Нант» провёл переговоры с Консейсау

сегодня, 09:44

«Нант» рассматривает возможность замены главного тренера Антуана Комбуарэ. Руководство наметило список из возможных кандидатов. В него вошли: Сержиу Консейсау, Хабиб Бейе, Клод Пюэль, Стефан Мулен, Филипп Монтанье.

Руководство «Нанта» в первую очередь провело переговоры с Консейсау (уже возглавлял команду с декабря 2016 года по май 2017 года), после которых было принято решение отказаться от данной кандидатуры. В среду управляющий директор «канареек» Франк Кита встретился с несколькими тренерами, включая бывшего наставника «Ред Стар» Бейе, который, похоже, является фаворитом. Комбуарэ, чей контракт рассчитан до июня 2026 года, продолжит руководить командой в субботнем матче Кубка Франции.

Напомним, в Лиге 1 «Нант» занимает 14-е место, одержав всего одну победу в последних двенадцати матчах.

Ранее сообщалось, что Консейсау может возглавить клуб АПЛ.

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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:49
Нант решил обновить тренерский состав.
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