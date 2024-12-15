В «Реале» допускают экстренную отставку Анчелотти. Клуб может возглавить легенда «сливочных»

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сегодня, 19:07

В этот раз не Зинедин Зидан.

Пересу не нравится футбол «Реала»

Текущий сезон в великом клубе основан на жалобах. Жалуются на судьбу, которая привела к травмам многих футболистов. Жаловались, что Винисиус не взял «Золотой мяч». Не нравится судейство. Вчера Винисиус бегал за арбитром матча, выпрашивая пенальти. Было основание, но рефери в Ла Лиге – известные чудаки. «Реал» потерял очки, упустил шанс настигнуть «Барселону». Борьба продолжается, но президенту «сливочных» Пересу не нравится подготовка команды. Игры против «Барселоны» и «Ливерпуля» подчеркнули, что Анчелотти тяжело обыгрывать сложных соперников. И с «Аталантой» были близки к ничьей. Пока «Реал» концентрируется на том, что все вокруг враги и футбольные боги перешли им дорогу, у фанатов и Переса приземленный подход. Видели их в лучшей форме? Разумеется. Тогда кого винить, что ресурсы Мбаппе и компании не использованы на сто процентов? Главного тренера. Поговаривают, Анчелотти уволят, если Пересу не понравится игра и результаты «Реала» с «Пачукой» в финале Межконтинентального кубка и с «Севильей» в Ла Лиге. Соперники слишком слабые для отставки, но решение возможно чуть позже, поскольку будут более сложные оппоненты и вызовы. Также Перес знает настроение игроков. Если ополчились против Анчелотти, то Карло одной ногой на пенсии.

Анчелотти заслужил часть критики

Неправильно делать великого тренера крайним в ситуации. Но «Реал» излишне положится на магическое свойство побеждать без прогресса в футболе. Во многих лигах наоборот видели выход на пик формы «Баварии» и «Манчестер Сити» без победы в Лиге чемпионов в самых сильных сезонах. А «Реалу» всё как с гуся вода, могут выгрызать результаты. Вчера горели 0:2, но отыгрались. Вот только упустили победу, снова плохо защищали Куртуа. Три гола от «Райо Вальекано» – перебор. Понятно, что состав сейчас не оптимальный. Но Анчелотти должен готовить не только основу, где никого не нужно учить, а и резервистов. Гюлер сделал два ассиста, турок порадовал. Но без мяча команда Анчелотти опять неубедительная. Это тревожит Переса. Набрали больше очков, чем могли. И если в Ла Лиге прощает «Барселона», потому что частые осечки команды Флика вернули чемпионскую интригу в меню, то в Лиге чемпионов «Реал» пока не гарантировал себе выход в плей-офф. Перес не допустит, чтобы «Зальцбург» и «Брест» выбили действующего победителя досрочно. Анчелотти тоже понимает, что для стабилизации ситуации достаточно обыграть середняков. Вот только у него не получается слишком многое. Интеграция Мбаппе и Эндрика – два промаха. Выездные матчи – слабое место, семь осечек в сезоне.

Тренер устал от капризов игроков

Анчелотти – наставник старой школы. У него гениальный подход к коллективам, где много звёзд. Но тактически и методологически Карло не всегда современный тренер, что нормально в его возрасте. Полагается на подход сына и помощника Давиде, но этому парню не хватает авторитета в глазах Беллингема, Мбаппе и Винисиуса. Есть недовольные игроки, вроде Родриго, который отпраздновал гол с подтекстом, ведь его вспомнили лишь после травмы Мбаппе в Бергамо. Анчелотти – мультимиллионер, который всё в футболе выиграл. Устал от повторяющихся кризисов, неизбежных в его профессии. Вряд ли хочет ещё раз тренировать «Эвертон». Но не заметно, чтобы работа в «Реале» приносила ему удовольствие как раньше. А это одна из причин попрощаться с наставником. Много говорят об усталости футболистов, но важно сказать об усталости тренеров. Одно дело быть королем «Аталанты», как Гасперини, где ветеран – главный человек, а другое – связывать воедино два десятка таких сложных персонажей, как футболисты «Реала». Анчелотти не позавидуешь.

Подготовили наставника на время

«Реалу» просто найти тренера, но тяжело угадать с подходящим наставником. Перес помнит, что у него много провальных ставок. Даже Моуриньо не вернул в Мадрид кубок чемпионов. Бенитес и Лопетеги – ещё две ставки, которые не сыграли. Получилось с Анчелотти, причем случайно вернули Карло. Получилось у Зидана, хотя дальше Зинедина ждали две отставки. Вряд ли легенда рвется в «Реал» прямо сейчас. Французу ближе сборная Франции, но в эту должность уцепился Дешам. А в Мадриде все знают отношение Переса к футболистам и тренерам. Для него спортивные люди – расходный материал, как кирпичи в строительстве. Не беспокоятся, что разобьются. Бензема выставляли на трансфер, пока не заиграл в основе. Роналду, Рауля и Касильяса не целовали в темечко на прощание. Гонсалеса Бланко убрали из «Реала» показательно, хотя мог ещё поиграть. Позже помирились, Рауль много лет работает в «Кастилье». Но испанец хочет перейти на другой уровень, он набрался опыта. Анчелотти продлил контракт из-за успехов в Европе. Однако если его уволят, то до конца сезона логично поверить именно Раулю, если он не сменит команду до этого, ведь предложений хватает.

Футбол жесток к тренерам. Словно удав, который медленно и верно отбирает кислород. Видели сотни примеров, когда тренеры выгорали. Если будет удивительный результат в дерби Манчестера, может наступить коллапс с самым мощным – Гвардиолой. Анчелотти рядом по классу и успехам, но его в плохом состоянии видели чаще. У Карло всё не столь драматично, так как он веселый и спокойный мужчина. Но итальянец уже ссорился с Пересом, не исключаем повторения истории. Любой результат может привести к конфликту. Хотя в случае с «Реалом» и Анчелотти нужна традиционная ремарка. «Сливочные» прохвосты столько раз возвращались после нырков, что по праву считаются королями камбэков. Карло умеет возвращаться, но в этот раз всё сложнее. Слишком часто победные серии сменяются невнятными результатами и однотипными ошибками. Анчелотти точно не проводит сезон на своем привычном уровне.