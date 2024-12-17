«Сити» рискует с преемником Пепа. Фаворит творил историю, а сейчас проваливается в Ла Лиге

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17 декабря 2024, 20:24

Эпоха Гвардиолы в любом случае подходит к концу.

Все истории рано или поздно заканчиваются – в «Ливерпуле» и «Реале» это понимают

В «Сити» напрашивается смена поколений, последние игры – яркое тому подтверждение. Примером для «горожан» могут послужить и другие клубы – такая же ситуация наблюдается у их принципиального соперника по ЛЧ , а прошлым летом легендарное прощание было в составе «Ливерпуля».

«Красные» попрощались со своей эпохой первыми. Юрген Клопп вернул «Ливерпулю» статус европейского гранда, выводил в финалы Лиги чемпионов, боролся за титул в Премьер-Лиге. Но это требует огромных эмоциональных затрат. Настоящим испытанием стал сезон-22/23 – тогда с «красными» происходило то же самое, что сейчас происходит с «Ман Сити». Руководство сохранило безоговорочное доверие к тренеру и позволило немцу начать перестройку летом. Юрген сформировал новый костяк команды, обновив центральную ось, проверил исправность нового «Ливерпуля» – и только потом объявил, что уйдёт летом. Сейчас в клубе – новая глава с Арне Слотом, который сразу ворвался в чемпионскую гонку.

«Реал» тоже мог завершать историю с Карло Анчелотти минувшим летом. Итальянец провёл перестройку, добился семейной атмосферы в команде, а боссы определились с преемником – вовремя сверкнул в «Байере» Хаби Алонсо. В итоге испанец решил повременить с переездом и продолжил работу в Леверкузене. «Сливочные» проходят тяжёлую адаптацию после подписания Мбаппе. И всё ближе момент, когда «папа Карло» действительно попрощается с клубом. Для «Сити» это два отличных примера – ничто не вечно.

«Сити» нужна перестройка, но есть важный вопрос

У «горожан» один из самых возрастных составов в АПЛ (старше – только «Ньюкасл», «Фулхэм» и «Вест Хэм»). Эдерсону 31 год, Стоунзу – 30, Уокеру и Гюндогану – по 34, 33 года Де Брюйне. Старичками их не назовёшь – но «горожане» играют в самой интенсивной лиге в мире, плюс считаются фаворитами Лиги чемпионов. То есть стабильно пробиваются в решающие стадии еврокубки. Добавить к этому Кубок Англии и Кубок английской лиги – получаешь тяжелейший календарь.

Уокер в плане физики – феномен, но даже он просел в текущем сезоне. Потерял в скорости, которая маскировала его недостатки в обороне – и сразу превратился в обузу для «горожан». Участились ошибки и у остальных лидеров, команда даже уступила в манкунианском дерби – это ясный сигнал, что пора запускать перестройку.

Важнейший вопрос – с кем вступать в эту стадию. Обновление в «Ливерпуле» проводил Клопп. Плюс – он прекрасно знаком с выстроенной системой (он же её выстраивал), поэтому риски понижаются, да и процесс проходит быстрее. С другой, тогда сужается круг подходящих специалистов ему на замену. Нужен тот, кто продолжит заданный вектор. И преемнику приходится подстраиваться под то, что уже есть.

Другой пример – «Ювентус». «Бьянконери» система Аллегри не нравилась – и новую команду решили строить с другим менеджером. Так пришёл Мотта. Из плюсов – выстроенный проект будет полностью подходить новому тренеру, ему не надо подстраиваться. Из минусов – больше риск провала и больше времени на обновление.

В «Сити» основа уже есть, так что им ближе сценарий «Ливерпуля» – от уже принятой и вполне дееспособной философии они вряд ли откажутся.

«Жирона» Мичела – украшение прошлого сезона Ла Лиги

Ученики Гвардиолы востребованы – но каждый уже занят. Артета добился ощутимого прогресса с «Арсеналом» и не собирается менять команду. Компани оживил «Баварию». Тен Хаг без команды – но после провала в МЮ и самого факта работы с «красными дьяволами» сотрудничать с ним не рискнут.

Неочевидный выбор – наставник «Жироны» Мичел. Испанский менеджер давно работает на взрослом уровне, а «Жирона» – первый самостоятельный проект, с которым он добился таких высот. Он подхватил каталонцев в Сегунде и сразу вывел в Ла Лигу. Причём с ходу закрепился в первой десятке. А на следующий год сотворил сенсацию и сделал «бело-красных» третьей командой чемпионата.

«Жирона» обыгрывала «Атлетико» и «Барселону», участвовал в чемпионской гонке со «сливочными» – стал украшением сезона. Понятно, что это огромное везение, множество факторов сложились в пользу команды – но есть в этом и огромная заслуга Мичела. Тот же Мотта после подобного перформанса с «Болоньей» получил повышение.

«Горожане» рискуют – но есть пример «Баварии»

Проекты, подобные «Жироне», обречены на провал. Это команды со скромным ресурсом, которые берут своё за счёт дисциплины, полного взаимопонимания с тренером. На пике забираются в топ-5 или даже топ-3, всех влюбляют себя. Но засветившихся игроков подхватывают гранды, а клубу по-прежнему не хватает ресурсов для противостояния с ними. «Жирона» опустилась на 10-е место, это снова середняк Ла Лиги.

Назначение Мичела – огромный риск. Есть достаточно аргументов как в пользу, так и против этого шага. Испанец не работал с топ-клубом, не знает, как вести себя с европейскими звёздами и как заработать перед ними авторитет. И откат «Жироны» – дополнительный повод для негатива. В то же время оценивать работу Мичела стоит по предшествующим сезонам. С ним команда выпала из топ-5 на 10-е место – но с ним же поднялась из Сегунды и быстро стала середняком элитного дивизиона. Это ощутимый рост. Примеры «Юве» и «Баварии» показывают, что иногда таким специалистам стоит довериться. Но перестройку начать лучше Гвардиоле – он ещё не сказал последнего слова в «Сити».