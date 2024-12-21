Гвардиола: «У нас нет защиты от результатов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поражение в Бирмингеме от «Астон Виллы» в матче Английской Премьер-Лиги (1:2).
Если и есть момент, когда я не могу задумываться, так это сейчас. [Я] стараюсь быть простым, придерживаться своих принципов и давать уверенность команде.
Стартовый состав был хорош. Это непросто, и сегодня мы играли намного лучше, чем в прошлом сезоне [здесь]. Мы принимаем положительные моменты и размышляем. Когда я вижу игроков до, во время и после игры и то, как они себя ведут, я испытываю гордость.
Мы должны найти баланс, чтобы создавать больше моментов, чем пропускать. У нас нет защиты от результатов. Они не очень хорошие. Речь идёт о том, что я могу сделать с моими людьми, чтобы вернуть результат и продолжить.
Надеюсь, игроки будут возвращаться шаг за шагом, и тогда мы сможем продолжить. Мы восстановимся и попробуем посмотреть, сколько игроков сможет сыграть против «Эвертона», и мы постараемся это сделать.
Также специалист рассказал о состоянии защитника Джона Стоунза, который был вынужден покинуть поле на 46-й минуте.
В последние 10 минут он сказал, что это вернулось, и у него возникли проблемы с тем, что было в прошлом месяце. Это то же самое, что было в течение трёх месяцев. Ману [Аканджи] провёл две тренировки и отыграл 90 минут. То же самое касается Ковы [Матео Ковачича]. Он выбыл на месяц после международного перерыва.
Что нам делать? Мы должны играть с теми игроками, которые у нас есть. Мы проиграли «Спортингу» и «Брайтону» после того, как хорошо начали, но не были последовательны во втором тайме, и это ситуация, с которой мы должны справиться.
Я с нетерпением жду игры с «Эвертоном».