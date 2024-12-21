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Гвардиола: «У нас нет защиты от результатов»

сегодня, 22:59
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поражение в Бирмингеме от «Астон Виллы» в матче Английской Премьер-Лиги (1:2).

Если и есть момент, когда я не могу задумываться, так это сейчас. [Я] стараюсь быть простым, придерживаться своих принципов и давать уверенность команде.

Стартовый состав был хорош. Это непросто, и сегодня мы играли намного лучше, чем в прошлом сезоне [здесь]. Мы принимаем положительные моменты и размышляем. Когда я вижу игроков до, во время и после игры и то, как они себя ведут, я испытываю гордость.

Мы должны найти баланс, чтобы создавать больше моментов, чем пропускать. У нас нет защиты от результатов. Они не очень хорошие. Речь идёт о том, что я могу сделать с моими людьми, чтобы вернуть результат и продолжить.

Надеюсь, игроки будут возвращаться шаг за шагом, и тогда мы сможем продолжить. Мы восстановимся и попробуем посмотреть, сколько игроков сможет сыграть против «Эвертона», и мы постараемся это сделать.

Также специалист рассказал о состоянии защитника Джона Стоунза, который был вынужден покинуть поле на 46-й минуте.

В последние 10 минут он сказал, что это вернулось, и у него возникли проблемы с тем, что было в прошлом месяце. Это то же самое, что было в течение трёх месяцев. Ману [Аканджи] провёл две тренировки и отыграл 90 минут. То же самое касается Ковы [Матео Ковачича]. Он выбыл на месяц после международного перерыва.

Что нам делать? Мы должны играть с теми игроками, которые у нас есть. Мы проиграли «Спортингу» и «Брайтону» после того, как хорошо начали, но не были последовательны во втором тайме, и это ситуация, с которой мы должны справиться.

Я с нетерпением жду игры с «Эвертоном».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 23:26
МС забивать напрочь разучился. Даже этот гол в конце в добавленное время,особой погоды не сделал. Да в принципе и моментов у Сити не было,а их необходимо создавать. Скорости тоже нет никакой,в отличии от тех же Виллов,которые летели в контратаки. Этот матч был ближе к 3-0,чем к 2-1.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 23:20
Походу не повезло Эвертону)) хотя.....
Futurista
Futurista
сегодня в 23:11, ред.
Чем хуже результат, тем длиннее речи)...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 23:08
придётся на ирисках отыграться,иначе шейхи не поймут.
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