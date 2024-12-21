Гвардиола: «У нас нет защиты от результатов»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал поражение в Бирмингеме от «Астон Виллы» в матче Английской Премьер-Лиги (1:2).

Если и есть момент, когда я не могу задумываться, так это сейчас. [Я] стараюсь быть простым, придерживаться своих принципов и давать уверенность команде.

Стартовый состав был хорош. Это непросто, и сегодня мы играли намного лучше, чем в прошлом сезоне [здесь]. Мы принимаем положительные моменты и размышляем. Когда я вижу игроков до, во время и после игры и то, как они себя ведут, я испытываю гордость.

Мы должны найти баланс, чтобы создавать больше моментов, чем пропускать. У нас нет защиты от результатов. Они не очень хорошие. Речь идёт о том, что я могу сделать с моими людьми, чтобы вернуть результат и продолжить.

Надеюсь, игроки будут возвращаться шаг за шагом, и тогда мы сможем продолжить. Мы восстановимся и попробуем посмотреть, сколько игроков сможет сыграть против «Эвертона», и мы постараемся это сделать.