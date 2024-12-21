Аморим нашёл своего Винисиуса. Новый лидер МЮ затмил тусовщика-Рэшфорда и тащит в топ-матчах

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21 декабря 2024, 14:03

Пятый год в клубе – но заметили только при португальце.

Прошёл тернистый путь

В сезоне-21/22 в зимнее трансферное окно манкунианцы оформили только один трансфер – подписали 18-летнего Диалло. За юного вингера «Аталанты» отдали 21 млн евро. Это была сделка на перспективу – в короткие сроки никто не ждал его в старте главной команды. Плюс талантливые новички просто не выдерживают давление, с которым сталкиваются в составе «красных дьяволов».

Амада постигла общая участь – он затерялся в системе клуба и пошёл по арендам. Остаток сезона в «Рейнджерс» ничем не запомнился, потом случилась командировка в «Сандерленд». Диалло знакомился с суровой стороной английского футбола и закалял характер. После неплохого сезона в Чемпионшипе (13 голов и три ассиста за 37 матчей) его уже не стали отправлять в аренду. В мае 2023-го ивуариец обратился к тен Хагу:

Моей мечтой было играть за «Манчестер Юнайтед». Когда я подписал контракт, я был счастлив. Все в моей семье были счастливы. Я надеюсь, что в следующем сезоне у меня будет шанс. У меня много мыслей в голове, но сейчас я хочу вернуться в «Манчестер Юнайтед» и, возможно, получить свой шанс.

На деле вингер так и остался игроком ротации – намного чаще Эрик тен Хаг использовал Маркуса Рэшфорда, Алехандро Гарначо и Антони.

Ярко начал сезон – но страдал из-за принципов тен Хага

К старту текущего сезона ивуарийский вингер подходил уже стопроцентным игроком основы. Он убедил тренерский штаб, что ему можно доверить место в старте. Смотрелся неплохо, забил «Брайтону», отдал голевую в матче против «Саутгемптона». В то же время команда опять боролась с застоем, продолжала стагнировать. Обычно свежая кровь помогает справиться с такой ситуацией – а значит, Диалло пора было дать шанс. Но Амаду не повезло – тен Хаг опять включил принципиальность.

Непоколебимость – главная черта тен Хага. Он упорно требовал МЮ купить Антони, даже когда «Аякс» выкатил астрономический ценник. Так сделал бразильца заложником ситуации – от него ждали игры, достойной ценника в 100 млн евро, чего он изначально дать не мог. Потом зимой отказывался его продать – даже при том, что вингер объективно не тянул уровень старта МЮ . Теперь на него нет спроса, футболист потерял место в основе.

В случае с Диалло речь об упорстве в отношении Маркуса Рэшфорда. Англичанин полтора года как не показывает достойной игры. Но ЭТХ отстаивал вингера и продолжал выпускать в старте, хотя тот выпадал из общего темпа. В то же время Алехандро Гарначо продолжал стучаться в старт – поскольку его фланг закрыт Маркусом, аргентинца отправляли на правую бровку. И на скамейке приходилось сидеть Диалло.

Аморим раскрыл для вингера новую позицию

В стартовый состав Амада вернул уже ван Нистелрой – и позже продолжил выпускать Аморим. Рубен при этом сразу сменил схему ( МЮ перешёл на три ЦЗ), так что ивуарийцу, в том числе пришлось привыкать к новым требованиям. В новой расстановке не всегда доступна позиция вингера – иногда играют по схеме «3-4-2-1». Рэшфорду и Гарначо тоже приходилось адаптироваться. Но Амад раскрылся быстрее – он оказался очень хорош в качестве латераля. В первом же матче на новой позиции Диалло отдал голевую, а потом оформил ассистентский дубль.

Результативность в принципиальных поединках – козырь, который можно развивать

Ивуариец не пропустил ни одного из девяти матчей (шесть в АПЛ , два – в ЛЕ , один – в Кубке английской лиги) с момента тренерской рокировки. И в важный момент давал результат. В первом матче с Аморимом у руля именно с передачи Диалло забили первый и единственный гол «Ипсвичу» – сыграли вничью.

Разгром «Эвертона» был первой убедительной победой, которая дала уверенность в перспективах при португальце – Амад поучаствовал в двух из четырёх мячей МЮ .

Манкунианское дерби – пора, когда Аморим показал характер и вывел Маркуса с Гарначо из заявки. Этим показал, что место в основе надо заслужить. Клуб на важнейший матч остался без двух воспитанников – и в случае поражения это бы аукнулось. Амад заработал пенальти в концовке, а потом забил и сам, перевернув ход матча.

Недавно в кубковой игре МЮ едва не сотворил камбэк с «Тоттенхэмом». Играли не так хорошо, пропустили трижды из-за ошибок обороны. Но Рубен выпустил Зиркзее, Майну, Диалло – и Амад опять сотворил два из трёх голов «Юнайтед». Сначала запрессинговал Форстера и наказал за медлительность. Потом с углового отправил мяч чётко на голову Эвансу.

Потенциальная опора нового МЮ – даёт то, что давно потерял Рэшфорд

Аморим делает всё, чтобы заново привить МЮ характер, самоотдачу и профессионализм. В таких условиях и лидер команде нужен соответствующий. Маркус под эту характеристику абсолютно не подходит. Ранее он был образцом дисциплины и профессионализма – в момент, когда выдавал лучшие сезоны за МЮ . С тех пор многое изменилось. Сбавил требования к себе, вмешались нефутбольные дела – вингер затерялся.