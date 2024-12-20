«Арсенал» становится вторым «Тоттенхэмом». Для титула не хватает последней детали

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20 декабря 2024, 19:12

Ищут её два года.

У «канониров» мощнейший состав. Даже неопытного костяка в сезоне-22/23 хватило, чтобы вплоть до весеннего отрезка гоняться с «Ман Сити». С того момента команда Артеты стала только опаснее – «нарастила мышцы», получила опыт и увеличила глубину скамейки. Но до сих пор титаническая работа не приносит соответствующие плоды. Не хватает одной детали.

Иллюстрация загвоздки «Арсенала» – Габи Жезус

Бразилец приходил в команду, когда лондонцы ещё не считались претендентами на титул, а вскоре стали «тёмной лошадкой» чемпионата. Артета с трудом вывел «Арсенал» из затяжного кризиса, нужна была почва для рывка в топ-3 – ей послужили игроки, с которыми испанец работал в «Ман Сити». Зинченко и Жезус не были неприкосновенными для Гвардиолы, но знали его требования, для «канониров» это было лучшее решение.

Только лучшим оно считалось на этапе, когда клуб был новичком чемпионской гонки. Сейчас началась новая глава, в которой «Арсенал» является полноправным конкурентом за титул. И игроки требуются соответствующие. С Зинченко произошло то же, что в «Ман Сити», он осел в запасе. И то же происходит с Жезусом. Бразилец потерял место в старте уже в прошлом сезоне – если в дебютном чемпионате за «Арсенал» он забил 11 мячей, то на следующий сезон их количество снизилось до четырёх. В текущем чемпионате Габриэл вышел в старте на матч АПЛ лишь дважды. А за 13 игр не отметился результативными действиями.

Проблема в том, что Александру подыскали качественную замену, а у бразильца её до сих пор не нашлось.

Элитный форвард – то, на чём запинались не раз

В сезоне-22/23 о его поиске и думать не приходилось, лондонцы набивали шишки. Следующим летом были озабочены усилением других позиций. Куда острее стояла проблема центральной оси – чтобы создать действительно мощную связку, взяли Райса, также подписали Хаверца. Плюс укрепили линию обороны (Тимбер), и нашли более подходящего вратаря (Райя). Уже на это у «канониров» ушло 235,1 миллиона евро, но к зиме руки дошли до форварда.

На тот момент Жезус мучился из-за травм, плюс не отвечал всем требованиям Артеты. В качестве альтернативы был только Нкетиа, а на горизонте оставался разве что Балогун – американец играл в аренде в «Монако». Опять же, подбор игроков, не отвечающий статусу чемпиона. Микель требовал потратиться на подписание Айвена Тоуни – нападающий сверкнул в «Брентфорде» и обратил внимание топов. Даже дисквалификация длиною в полгода не сказалась на интересе лондонцев. «Пчёлы» упёрлись и не стали отпускать лидера посреди чемпионата.

А летом Айвена переманили в Саудовскую Аравию – форвард отправился в «Аль-Ахли».

Хаверц хорош как временное решение, но не более

Поскольку трансфер Тоуни зимой сорвался, у «Арсенала» не оставалось вариантов на острие. Габриэл и Нкетиа не убеждали. За временным решением Артета обратился к урокам Гвардиолы и превратил полузащитника в центрфорварда. Кая Хаверца сделали ложной девяткой. Немец показывал свои лучшие качества, когда его выпускали ближе к атаке – так он засветился в «Байере».

В качестве нападающего футболист засверкал. Кай показал, что отлично считывает игровые эпизоды и грамотно действует по всей ширине. Своевременные смещения отвечали требованиям Артеты, поэтому можно было закрыть глаза на не лучшую реализацию. Плюс даже эту проблему скрывали за счёт того, что лондонцы на финишной прямой брали победу за победой. Если на позиции центрхава Хаверц чувствовал себя неуютно и за 24 матча забил пять голов, то лишь в 13 играх после смены он уже оформил восемь мячей и семь голевых.

И всё равно это решение – лишь временное, а не постоянное. Дистанция показала, что эффект от Хаверца-форварда есть, когда он в форме. Если же нет, его перемещения становятся проблемой для собственной команды, теряется острота в финальной трети. Так, сборная Германии на домашнем Евро даже с выходящим на замену травмированным Фюллькругом выглядела острее, чем со здоровым Хаверцом. То же самое наблюдается сейчас в «Арсенале».

Остальные элементы отлажены, текущая просадка – форс-мажор

Прямо сейчас сложно поверить, что для финального шага к титулу «канонирам» не хватает одного трансфера. Команда потеряла слишком много очков в октябре-ноябре (четыре тура без побед, падение на пятое место) – причём проиграла клубам очевидно ниже классом (0:2 от «Борнмута», 0:1 от «Ньюкасла»). Это привело к тому, что прямо сейчас «Арсенал» отстаёт от «Ливерпуля» на шесть баллов, к тому же у мерсисайдцев матч в запасе.

Но объективно «канонирам» сильно помешали травмы лидеров. Ключевая потеря на том отрезке – Мартин Эдегор. Он отсутствовал почти всю осень и вернулся к тренировкам в ноябре. Также в лазарете в разные периоды оказывались Микель Мерино, Риккардо Калафьори, Зинченко, Тирни, Уайт, небольшие отрезки пропускали Жезус, Сака, Партей, Тимбер, Магальяэс. Всё это – лидеры и игроки обоймы.

Де-факто без качественных исполнителей остаётся только позиция форварда. В зимнее трансферное окно стоит вернуться к поиску – например, опять ввязались в борьбу за перспективного форварда. Возможно, именно этот элемент необходим «канонирам», чтобы сделать решающий рывок в сторону «Ливерпуля». Или хотя бы увеличить свои шансы на титул в следующем сезоне.