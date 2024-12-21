«Бавария» выбила конкурента из гонки. «Лейпциг» деклассировали, Розе – на пороге увольнения

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21 декабря 2024, 08:48

Получили 1:5 в Мюнхене.

Три матча – две неудачи и травмы лидеров

Хозяева подходили к матчу с запредельным настроем. Последние поединки проходили для них довольно скверно. В конце ноября дортмундская «Боруссия» неожиданно отняла очки у мюнхенцев – причём вплоть до последних минут «чёрно-жёлтые» даже вели в счёте.

В двух следующих поединках «баварцы» ещё и потеряли двух своих лидеров. Харри Кейн пропустил матчи против «Хайденхайма» и «Майнца». Игру с «карнавальниками» также пропускал Альфонсо Дэвис. В итоге «Майнц» неожиданно одержал победу, удержав минимальное преимущество (вели 2:0, пропустили на 87-й минуте).

«Айнтрахт» и «Лейпциг» не торопились воспользоваться осечкой лидера – в командах тоже наблюдается спад, причём более глубокий. Зато смогли воспользоваться действующие чемпионы Германии. «Байер» после длительной просадки нашёл свой темп и выдал семь побед подряд (четыре – в Бундеслиге). «Фармацевты» залетели на второе место – и отрыв «Баварии» не так велик. Какие-то четыре очка (до того, как мюнхенцы разгромно обыграли «Лейпциг»).

Проблемы «Лейпцига» тянутся больше месяца

Для «Лейпцига» это был принципиально важный поединок. Прежде всего, высоко было турнирное значение. Команда первую часть сезона шла по пятам «Баварии» и выдерживала темп лидера. Но с ноября всё развалилось.

Подопечные Марко Розе уступили дортмундской «Боруссии», потом поделили очки с Мёнхенгладбахом. Последовали два поражения подряд – 3:4 от «Хоффенхайма» и разгромные 1:5 от «Вольфсбурга». Со второй строчки «Лейпциг» провалился на четвёртую – и «Фрайбург» со «Штутгартом» уже дышали в спину.

Поэтому «Лейпциг» не мог позволить себе потерять очки с «Баварией», хоть это и очень сложно – иначе соперники по гонке за топ-3 нарастят отрыв, а преследователи догонят. В конце концов, победа была нужна и лично Розе. После вылета из чемпионской гонки и длительной неудачной серии пошли разговоры о смене тренера. Боссы «Лейпцига» даже приступили к составлению шорт-листа. Марко была срочно нужна удачная серия перед отпуском – и матч с мюнхенцами как раз был последним перед паузой. В двух предыдущих турах обыграли «Хольштайн Киль» и «Айнтрахт», но успех надо было закрепить в топ-матче. Только при таком условии тренер чувствовал бы себя спокойно.

Начало матча – ураган

«Лейпциг» решили оглушить с первых же минут – «баварцы» сразу пошли в активное давление и вжали «Лейпциг» на свою половину. Гости потеряли мяч после передачи от вратаря, а ещё через пару секунд получили первый гол. Хуже старта для выезда в Мюнхен не придумаешь.

Хотя сразу после этого произошёл ещё один гол – но теперь забили гости. Дэвис дёрнулся в отбор к центру поля и потерял позицию – в освободившееся пространство нырнул Лои Опенда (Ким Мин-Джэ попытался его остановить, но быстро решил вернуться на свою позицию). Бельгиец прошёл в финальную треть без сопротивления и отдал на гол Беньямину Шешко. Ко второй минуте счёт был равный – но команды успели забить дважды. Для лиги это рекорд.

Команду Розе смели

Но тот гол – единственное светлое пятно в игре «Лейпцига» вчерашним вечером. «Баварцы» захватили инициативу сразу, пропущенный мяч никак не повлиял на настрой. Мюнхенцы владели территориальным преимуществом, быстро двигали мяч. По итогам первого тайма нанесли 10 ударов по воротам – у гостей только один. Йозуа Киммих по итогам матча отмечает, что разница в настрое была очевидна:

Мы показали очень хорошую игру. Мы здорово начали и тут же пропустили ответный гол, но с самого начала было видно, что мы очень хотели выиграть. И в итоге мы одержали убедительную победу. Тренер показывает нам пример, и мы, игроки, тоже согласны, что против «Майнца» (1:2) была худшая игра в сезоне. Было крайне важно отреагировать на это поражение.

На перерыв «Бавария» уходила с преимуществом в два мяча (3:1), а во втором тайме забила ещё дважды. Тот же Альфонсо Дэвис реабилитировался за гол Шешко – сначала отдал голевую на Лероя Сане, а спустя три минуты забил сам.

Для «Баварии» первая часть сезона завершилась идеально. Конкуренты посыпались и сдали позиции, в очном матче разгромили одного из них. Теперь остаётся ждать матчей «Байера» и «Айнтрахта». «Фармацевты» с «Фрайбургом» вполне могут разобраться, а вот у франкфуртцев серьёзные игровые проблемы – и против «Майнца» это будет видно.

После паузы у «Лейпцига» будет новый тренер

Розе – заложник ситуации. Едва ли вся вина за тотальный спад лежит исключительно на нём – также сказались травмы лидеров. Длительный отрезок пропустили Раум, Шлягер, Уэдраого, теперь в лазарете Кампль, Симонс, Элмас. Но за результат кому-то придётся нести ответственность – тем более после разгромного поражения.

У руководства «Лейпцига» уже есть несколько тренеров на карандаше. Основные кандидаты – Рогер Шмидт, Эрик тен Хаг и Грэм Поттер. Для Рогера это родной чемпионат, плюс в Бундеслиге он уже работал на топ-уровне (возглавлял «Байер»), плюс уже попадал в систему «Ред Булл» (два года возглавлял «Зальцбург»). Судя по всему, смену наставника в «Лейпциге» рассматривают всерьёз – и велика вероятность, что после паузы у руля команды будет уже другой менеджер.