Футбольный Армагеддон в Англии. У мощного «Манчестер Сити» девять поражений за два месяца

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21 декабря 2024, 21:29

Крах невиданных масштабов.

Чемпионы Англии собрали эпохальную серию

У вечных лидеров бывают кризисные отрезки и даже годы. Плохое случалось с ПСЖ и «Баварией». Иногда ковыляли во тьме «Барселона» и «Реал». Поплохело бывшим чемпионам Англии «Арсеналу» и «Манчестер Юнайтед». Но там кризисы, как и у «Челси», были растянуты во времени. Тяжело припомнить, когда одна из лучших команд планеты, а у Гвардиолы именно такая банда, собрала серию из 11 матчей без побед в 12 последних встречах.

Армагеддон, которого не ждали. «Горожане» 14 матчей без поражений в первых играх сезона. Выиграли в серии пенальти Суперкубок Англии у соседей из «Манчестер Юнайтед». Гвардиола обыгрывал «Челси» и не уступал «Арсеналу». А потом всё развалилось. Причем масштабы крушения такие, как на «Титанике». Знаменитый огромный корабль тонул с одного конца. Историки говорят, что в реальности всё было не так, как в знаменитом фильме.

«Титаник» наклонился, одна из частей поднялась высоко в воздух. Конструкции не выдержали акробатики и корабль разломался. Не так эффектно, как вертикальный уход под воду, но правдоподобно. А вот состояние «Манчестер Сити» это одновременно трагедия Шекспира – сходящий с ума король, насмешка Уайльда – Пигмалион наоборот, и мистерия Диккенса – рождественская сказка о том, как духи наказывают за грехи прошлого.

Что вообще происходит? Ладно, попали под горячую руку Виктора Дьёкереша и «Спортинга». Ладно, проиграли «шпорам» 0:4 дома. И потом позволили «Фейеноорду» отыграть три мяча в Лиге чемпионов. Но надо иметь совесть. Уже с «Ливерпулем» стоило выгрызать ничью. Но нет, футболисты «Манчестер Сити» решили, что надо владеть мячом без моментов, упростив Салаху задание. Ещё одна глупость – ничья против «Кристал Пэлас» в гостях.

Гвардиола должен был обыграть «орлов», чтобы испугать «Ювентус». Поражение от «Манчестер Юнайтед» тяжело назвать заслуженным строго по статистике. Но оно стало заслуженным по смыслу. «Горожане» вяло защищали преимущество в один мяч. Футбол и Диалло такие глупости не прощают. Как не прощает неэффективный прессинг против «Астон Виллы». После перерыва ребята Эмери обнаглели настолько, что защищались владением мячом.

Гвардиола погорел на централизации всей власти

На пресс-конференциях перед матчами с «Арсеналом» Хосеп обычно говорит, что не Артета у него учился, а опытный наставник сам поглощал знания, общаясь с Микелем. А вот работа с Мареской не была такой длительной. Но Энцо, как показывают результаты «Челси», тоже мог оказаться важной фигурой в штабе «Манчестер Сити». А теперь выдохлись многочисленные ассистенты чемпиона Англии. Нет яркой самостоятельной фигуры в штабе.

Некому вправить мозги игрокам жесткими методами, а для такого нужен не Гвардиола. Хосеп любит поговорить, но с ним не пойти в разведку, не тот типаж тренера, не сэр Алекс Фергюсон и не Юрген Клопп. У «Арсенала» вместо Артеты речи толкают футболисты, поскольку Микель не всегда отличается талантами рассказчика. У «Манчестер Сити» не нашлось лидера, а без Родри на поле стало намного меньше того самого священного баланса линий.

Гвардиола погорел на том, что создавал команду вокруг себя. Годами «Манчестер Сити» нуждался в свежем центральном форварде. Годами Хосеп не искал человека формата Холанда, поскольку боялся, что с ним станет хуже. Ошибся, выиграл Лигу чемпионов с голами Эрлинга до финала. В АПЛ норвежец тоже пригодился. Но тренер не сумел сделать следующий шаг, внедрив подопечного в схемы, где нападающий будет участником комбинаций.

У Холанда в Бирмингеме 18 касаний мяча за полный матч, 12 пасов, из которых 8 были точными. Проще говоря, Холанд адресовал мячи напарникам реже, чем раз в десять минут в среднем. Также у форварда один удар по воротам. У Роджерса – инсайд «Астон Виллы» забил гол и сделал ассист, четыре выстрела в сторону Эдерсона. Лучший голкипер года Эмилиано Мартинес взял пять из шести ударов «Манчестер Сити», но не сильно страдал.

Гвардиола так явно сосредоточил власть в своих руках, что у него даже Де Брюйне с Родри, даже Диаш и Бернарду не перешли в категорию играющих тренеров. А когда ставка в критичный момент на ребят в стиле Савио, Доку, Грилиша и Фодена, то видим отсутствие опыта, как у Холанда. А вот хавбек «Астон Виллы» Тилеманс умными проходами и передачами создавал правильные атаки. Эмери шикарно подготовился к поединку с Хосепом.

«Манчестер Сити» нужна серия побед до встречи с ПСЖ

Что будет дальше? После непростых поединков с оппонентами уровня Лиги чемпионов у Гвардиолы отрезок против середняков. «Эвертон», «Лестер» и «Вест Хэм» не относятся к героям года в АПЛ , как и сами «горожане». Этих соперников обязательно надо обыгрывать. Девять пунктов выручат «Манчестер Сити» в борьбе за четвертое место в таблице АПЛ и гарантированную путевку в Лигу чемпионов. А дальше предстоит кубковый поединок в январе.

«Солфорд Сити» не относится к оппонентам, которых стоит прощать. «Брентфорд» хорош, а «Ипсвич» опаснее, чем клуб низшей лиги. Но если Гвардиола начнет новую серию побед, причем без отсылки к улучшению качества игры – надо просто набирать очки, то к концу января изменится психическое состояние его коллектива. Видно, что «Манчестер Сити» сейчас «мертвый». Не могут добежать, неправильно перестраиваются, ошибаются всюду.

Статично ведут себя при стандартах и динамично при выборе решений в атаке. Такой концентрации ляпов от гранда не видели очень давно. «Манчестер Сити» надо просто выжить во время Рождественской и новогодней серии матчей. Если соберут парочку побед, то в игре с ПСЖ Луиса Энрике увидим другой футбол. Также важно после этого не просчитаться против «Челси». Матч с командой ученика Марески важен сразу по нескольким причинам.

Во-первых, после этого игра в Лиге чемпионов против «Брюгге», где тоже желательно выиграть. Во-вторых, следом поединок с «Арсеналом», а дальше серия матчей против опасных соперников, в том числе «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». Сейчас игры с середняками, где можно поставить на класс, выдохнуть и забить больше. Но к концу января загнанный Гвардиола должен быть как огурчик, чтобы помечтать о спасении уникального сезона.