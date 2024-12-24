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С Зеедорфом и Санья проведут переговоры об участии в Суперкубке Медиалиги

сегодня, 14:01

Основатель команды Медиалиги Fight Nights Камил Гаджиев рассказал источнику о возможном участии бывших футболистов «Милана» Кларенса Зеедорфа и «Арсенала» Бакари Санья в Суперкубке МФЛ.

Турнир пройдёт в Абу-Даби зимой.

Поясняю: и с тем, и с другим я буду разговаривать в январе. Сейчас с ними не беседовал, потому что не было никакой конкретики. Не было понимания, в какие даты пройдёт, по какому формату. Теперь, когда у меня есть информация, я с ними переговорю. Бакари Санья постоянно находится в Дубае. А Зеедорф там бывает наездами. Мы с Кларенсом давно друг друга знаем, у меня есть возможность созвониться, обсудить.

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Scorp689
Scorp689
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89uxz5g9as86
89uxz5g9as86
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