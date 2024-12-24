С Зеедорфом и Санья проведут переговоры об участии в Суперкубке Медиалиги

Основатель команды Медиалиги Fight Nights Камил Гаджиев рассказал источнику о возможном участии бывших футболистов «Милана» и «Арсенала» в Суперкубке МФЛ.

Турнир пройдёт в Абу-Даби зимой.

Поясняю: и с тем, и с другим я буду разговаривать в январе. Сейчас с ними не беседовал, потому что не было никакой конкретики. Не было понимания, в какие даты пройдёт, по какому формату. Теперь, когда у меня есть информация, я с ними переговорю. Бакари Санья постоянно находится в Дубае. А Зеедорф там бывает наездами. Мы с Кларенсом давно друг друга знаем, у меня есть возможность созвониться, обсудить.