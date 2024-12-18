«Барселона» сделает всё возможное, чтобы сохранить регистрацию Ольмо

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сегодня, 09:56

Президент «Барселоны» объявил, что клуб сделает всё возможное, чтобы сохранить регистрацию нападающих и .

Каталонцы подали иск в коммерческий суд Барселоны против Ла Лиги, апеллируя к правам Ольмо и Виктора, чтобы оба игрока могли продолжать быть зарегистрированы с 1 января. Слушания по обоим искам назначены на следующий понедельник, 23 декабря, а клуб ожидает решения через четыре дня, 27-го. Это тот же способ, который «Барселона» использовала в своё время, чтобы иметь возможность зарегистрировать контракт с полузащитником Гави. Данная мера для того, чтобы иметь на руках все возможные варианты, дабы Ольмо и Виктор могли играть без проволочек во второй части сезона.

«Барселона» обратилась в суд, потому что и RFEF, и Ла Лига уже отказали ей в использовании зарплаты вратаря Марка-Анде Тер Штегена, чтобы сохранить регистрацию Дани и Пау. И экономический контроль Ла Лиги, и федерация сообщили каталонскому клубу, что по правилам они могут зарегистрировать только одного игрока с помощью заработанной платы немецкого вратаря, и они уже сделали это с Войцехом Щесны.

Помимо судебного разбирательства, «Барселона» продолжает работать над различными источниками дохода.

Лапорта выступил с заявлением по данному поводу:

Мы работаем над регистрацией Дани Ольмо и Пау Виктора, и мы предъявили им некоторые требования, но без язвительности. Мы хотим, чтобы все пути были открыты. Мы призываем к тому, что с учётом зарплаты Тер Штегена мы сможем зарегистрировать Ольмо и Пау. Мы работаем над тем, чтобы привлечь деньги, чтобы эти игроки могли вписаться в команду. Контракт с Nike также имеет большое значение, он лучший в мире. Ла Лига попросила нас провести его через Ассамблею, которая состоится 21 числа, и мы будем работать над его утверждением, чтобы у нас был ещё один инструмент для их регистрации. Мы также ищем другие способы соблюдения правил «честной игры».

Ранее стали известны планы «Барселоны» на зимнее трансферное окно.