Застряли в богатой Москве. Футболистам пора бежать из «Спартака», «Динамо» и «Локомотива»

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22 декабря 2024, 14:03

Им не хватает игровой практики.

«Спартак»

Начнём с тех, кто застрял в заявке Станковича. В «Сочи» уже играют центральный защитник Маслов и нападающий Мелёшин. Правильно сделали, что не остались. У «Спартака» будут не только аренды, но и продажи игроков. Опытному Зиньковскому нет смысла задерживаться, Станкович не видит Антона основным игроком. В 28 лет не стоит ждать с московского моря погоды, надо искать клуб, где вингер снова станет важным, каким был в составе «Крыльев Советов».

Кроме Зиньковского, должен искать команду опытный Шамар Николсон. Сейчас «Спартаку» тяжело будет скинуть контракт Виллиана Жозе. Бразилец очень плохо подготовлен, скауты это видят с первых его движений на поле. А ямайцу, если Шамара не устраивает роль запасного за хрупкой спиной Угальде, проще найти новую команду. Также надо думать о будущем Михаилу Игнатову. Подозреваем, ему нравится зарплата в «Спартаке». Но плеймейкер «красно-белых» не подходит Станковичу, Михаилу нашли эффективную замену в лице Барко.

На флангах игроки тоже сильнее. Игнатову стоило понять это ещё раньше. Михаил подумывает об отъезде за рубеж. Кстати, опытным людям, вроде защитника Чернова и вингера Зиньковского, тоже всегда можно рассмотреть иностранные варианты. Клубы не будут выдающимися, лиги не будут элитными. Но разве в составе середняка РПЛ можно совершить прорыв и попасть в еврокубки? Также «Спартак» может покинуть голкипер Селихов. Александр проиграл борьбу за место в основе тёзке Максименко, получил немало неприятных травм. Вряд ли москвичи выдадут ему новый контракт, надо действовать на опережение.

«Динамо»

Форвард Грулёв, который поиграл за родной клуб на разных позициях, не сможет вытеснить ни левого вингера Лички – там на выбор сразу несколько исполнителей, ни центрального форварда Тюкавина. Вячеславу лучше перебраться в другую команду. Ведут разговор о переходе в «Пари НН». Ганчаренко нужны новые сильные бойцы в разных линиях, чтобы спастись от вылета во второй части сезона. Грулёв может усилить клуб из Нижнего Новгорода, причём обсуждают полноценный трансфер, а не аренду.

Денис Макаров тоже не входит в планы Лички, вингер впустую тратит время на лавке «Динамо». Если бы не вопрос оклада и желание иметь длинную скамейку, то хавбек Гагнидзе и защитник Лепский тоже подумали бы о временной смене клуба. Также у тренера «Динамо» сложные отношения со Скопинцевым. Левый латераль не всегда хорош как защитник в линии из четырёх человек. В атаку его не поставят, взяли бразильца Артура. Уход Скопинцева стал ближе, невзирая на недавно продлённый контракт.

А отдельно хочется сказать о 17-летнем Окишоре. Возможно, были объективные причины его не ставить, вроде выносливости парня и его состояния здоровья. Но почему Личка игнорировал человека, который выделяется мышлением даже на фоне опытных коллег? Окишор не играет точно как Захарян. Но его с Арсеном объединяет футбольная наглость. Если тренер «Динамо» не доверяет Виктору, то уроженцу Молдавии надо искать взрослую практику в другом месте, уйти в аренду.

«Локомотив»

Кубковые поединки Митрюшкина напомнили, что бывший голкипер «Спартака» подавал большие надежды. Правильно ли в 28 лет сидеть на лавке за спиной у Лантратова, основного вратаря «Локомотива»? Решать Антону и его семье.

У «Локомотива» молодая команда. Раздали опытных футболистов от Дзюбы до Миранчука, отправили в аренду в Саудовскую Аравию албанца Митая. Количественно нет запасов недовольных игроков, как у «Спартака» и «Динамо». Наличие в заявке людей, которые косо смотрят на главного тренера, всегда является проблемой. Причём чаще конфликты со взрослыми игроками, им сложнее сидеть на лавке без комментариев об игре конкурентов. А те даже в московских клубах не всегда выступают стабильно. Например, Тимофеев, хотя бывший хавбек «Ахмата» редко выходил у Галактионова в основе, вряд ли рад, что проигрывает борьбу Карпукасу. Молодой хавбек не прогрессировал, у него были грубые ошибки, сказавшиеся на состоянии обороны «Локомотива».

Если центрбек Морозов в сборной и может надеяться, что дадут шанс в борьбе с Монтесом и Ньямси, то Погостнову логично в 20 лет искать клуб со стабильной практикой. Также не повезло молодому Салтыкову. В «Крыльях Советов» тренер Осинькин за ним присматривал, менял позиции, обучал. В «Локомотиве» у Никиты 94 минуты в РПЛ . Разумеется, игрок недоволен таким положением дел. Тем более нет новостей о травмах. Кроме игроков из запаса, об уходе активно размышляет Тикнизян, но у Наира другие причины. Армянин хочет перебраться в серьёзную лигу, мечтает об Испании или Италии.

ЦСКА

Думают о сделках, хотя пока у «армейцев» трансферный бан. Кстати, много столетий назад известные деятели получали «баны», только с латинским названием. Их изгоняли из страны, лишали имущества и прав по решениям судов и королей. ЦСКА сейчас далёк от статуса царя в РПЛ , но директор Бабаев тоже думает о трансферах в обе стороны. Прошлым летом пришлось искать клуб чилийцу Давиле. Форвард и его супруга расхотели жить в Москве. Осуществили сложную сделку. Но с европейскими клубами ЦСКА , чей спонсор под санкциями, не может работать в похожей манере. Ищут другие направления.