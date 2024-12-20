Главный тренер молодёжной сборной Бразилии Рамон Менезес объявил список игроков, приглашённых для участия в чемпионате Южной Америки U-20. В него вошёл нападающий «Зенита» Педро.
Турнир, где будут определены четыре южноамериканские сборные-участницы молодёжного ЧМ-2025, пройдёт в Венесуэле с 23 января по 16 февраля 2025 года. 10 команд будут разделены на две группы. Бразилия, 12-кратный чемпион этого турнира и действующий его победитель, начнёт защиту титула в группе B, где встретится с Колумбией, Эквадором, Аргентиной и Боливией.
В финальную часть выйдут 6 сборных, по три лучших из каждой группы. Они проведут по одному матчу друг с другом, а первые четыре команды в итоговом зачёте отправятся на чемпионат мира U-20, который состоится осенью следующего года в Чили.
....значительно повысить шансы игрока закрепиться в основном составе «Зенита».
Педро итак является игроком основного состава нашего чемпиона. Из восемнадцати матчей регулярного чемпионата РПЛ бразилец семнадцать раз выходил на поле.
Болейте за своих, а не против чужих!
....значительно повысить шансы игрока закрепиться в основном составе «Зенита».
Педро итак является игроком основного состава нашего чемпиона. Из восемнадцати матчей регулярного чемпионата РПЛ бразилец семнадцать раз выходил на поле.
Болейте за своих, а не против чужих!