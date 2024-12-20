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Нападающий «Зенита» Педро вызван в молодёжную сборную Бразилии

сегодня, 19:20

Главный тренер молодёжной сборной Бразилии Рамон Менезес объявил список игроков, приглашённых для участия в чемпионате Южной Америки U-20. В него вошёл нападающий «Зенита» Педро.

Турнир, где будут определены четыре южноамериканские сборные-участницы молодёжного ЧМ-2025, пройдёт в Венесуэле с 23 января по 16 февраля 2025 года. 10 команд будут разделены на две группы. Бразилия, 12-кратный чемпион этого турнира и действующий его победитель, начнёт защиту титула в группе B, где встретится с Колумбией, Эквадором, Аргентиной и Боливией.

В финальную часть выйдут 6 сборных, по три лучших из каждой группы. Они проведут по одному матчу друг с другом, а первые четыре команды в итоговом зачёте отправятся на чемпионат мира U-20, который состоится осенью следующего года в Чили.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ 9yhd6f9n2m4n (раскрыть)
сегодня в 22:27
Доброго Здоровья, Rupertt!
....значительно повысить шансы игрока закрепиться в основном составе «Зенита».
Педро итак является игроком основного состава нашего чемпиона. Из восемнадцати матчей регулярного чемпионата РПЛ бразилец семнадцать раз выходил на поле.
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:17
За Зенитом там следят.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:52
Ну если проявит себя в сборной, то только ему плюс.... удачи!
st5m2axm7vws
st5m2axm7vws
сегодня в 19:50, ред.
Педро только удачи на молодежной сборной Бразилии.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:41
Педро - одно из трансферных разочарований Зенита в 2024 г. Еще в списке Артур, Горшков, Волков и самое-самое - Соболев. Удачный только Нина. Пока неясно Глушенков, там варианты возможны.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:39
Все педро очень шустрые
Futurista
Futurista
сегодня в 19:35, ред.
Зачем им Педро из Зенита?)...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:34
Удачи Педре))
9yhd6f9n2m4n
9yhd6f9n2m4n
сегодня в 19:29
Педро получил приглашение в сборную Бразилии – это отличный шанс проявить себя на международной арене и показать свой потенциал. Чемпионат Южной Америки U-20 станет важным этапом подготовки к чемпионату мира, и участие в нём может значительно повысить шансы игрока закрепиться в основном составе «Зенита». Удачи ему в этом турнире!
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