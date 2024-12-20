Нападающий «Зенита» Педро вызван в молодёжную сборную Бразилии

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сегодня, 19:20

Главный тренер молодёжной сборной Бразилии объявил список игроков, приглашённых для участия в чемпионате Южной Америки U-20. В него вошёл нападающий «Зенита» .

Турнир, где будут определены четыре южноамериканские сборные-участницы молодёжного ЧМ -2025, пройдёт в Венесуэле с 23 января по 16 февраля 2025 года. 10 команд будут разделены на две группы. Бразилия, 12-кратный чемпион этого турнира и действующий его победитель, начнёт защиту титула в группе B, где встретится с Колумбией, Эквадором, Аргентиной и Боливией.

В финальную часть выйдут 6 сборных, по три лучших из каждой группы. Они проведут по одному матчу друг с другом, а первые четыре команды в итоговом зачёте отправятся на чемпионат мира U-20, который состоится осенью следующего года в Чили.