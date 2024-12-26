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Ряд топ-клубов сразятся за защитника ПСЖ

сегодня, 15:28

«Ньюкасл» и «Тоттенхэм» хотят осуществить трансфер защитника ПСЖ и сборной Словакии Милана Шкриньяра.

«Сороки» рассматривают игрока как финансово выгодный вариант на зимнее трансферное окно. Однако Шкриньяр не является главной целью «Ньюкасла». «Тоттенхэм» намерен приобрести словака для того, чтобы он добавил опыта линии обороны. Но главный тренер «шпор» Анге Постекоглу рассматривает Шкриньяра скорее как хороший вариант для ротации, чем как игрока стартового состава. Это может создать проблемы во время переговоров, учитывая, что «Наполи», «Бавария», «Арсенал», «Астон Вилла», «Реал», «Байер», «Рома», «Аль-Наср» и «Атлетико» готовы предложить Шкриньяру место в стартовом составе.

В свою очередь, футболист намерен покинуть ПСЖ в январе. Парижане установили цену на Шкриньяра в размере 35 миллионов евро, но готовы снизить её во время переговоров.

Ранее сообщалось, что нападающий ПСЖ предложен «Арсеналу».

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Все комментарии
n5429cky4qjj
n5429cky4qjj
сегодня в 18:31
Шкриньяр – отличный игрок, и его опыт мог бы укрепить любую защиту. Но выбор клуба зависит не только от финансовых условий, но и от возможности играть в основе. Важно найти баланс между амбициями футболиста и потребностями команды.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:46
А не многовато ли Париж хочет получить за него.... торги если че обеспечены...
Гость
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