Ряд топ-клубов сразятся за защитника ПСЖ

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сегодня, 15:28

«Ньюкасл» и «Тоттенхэм» хотят осуществить трансфер защитника ПСЖ и сборной Словакии .

«Сороки» рассматривают игрока как финансово выгодный вариант на зимнее трансферное окно. Однако Шкриньяр не является главной целью «Ньюкасла». «Тоттенхэм» намерен приобрести словака для того, чтобы он добавил опыта линии обороны. Но главный тренер «шпор» Анге Постекоглу рассматривает Шкриньяра скорее как хороший вариант для ротации, чем как игрока стартового состава. Это может создать проблемы во время переговоров, учитывая, что «Наполи», «Бавария», «Арсенал», «Астон Вилла», «Реал», «Байер», «Рома», «Аль-Наср» и «Атлетико» готовы предложить Шкриньяру место в стартовом составе.

В свою очередь, футболист намерен покинуть ПСЖ в январе. Парижане установили цену на Шкриньяра в размере 35 миллионов евро, но готовы снизить её во время переговоров.