Владелец «Крузейро» Лоуренсу предложил Серхио Рамосу перейти в его клуб

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сегодня, 00:50

Владелец «Крузейро» Педро Лоуренсу пригласил экс-защитника мадридского «Реала» , который сейчас находится в статусе свободного агента, перейти к нему в клуб.

Если он хочет приехать, то при соблюдении условий «Крузейро» он может вести переговоры с нами. Мы поговорим с ним. Возможно, он перейдёт к нам, потому что мы думаем о приобретении нового центрального защитника.

«Крузейро» занял девятое место в чемпионате Бразилии, набрав 52 очка после 38 игр.

Напомним, последним клубом Рамоса была «Севилья», в которой игрок начинал свою профессиональную карьеру.