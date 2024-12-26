Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиТурция. Супер-Лига 2024/2025

«Фенербахче» интересуется Де Брюйне

сегодня, 14:21

«Фенербахче» интересуется возможностью подписания хавбека «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне.

Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до конца нынешнего сезона.

Клуб из Стамбула попытается осуществить трансфер зимой, но готов дождаться лета.

По слухам, у футболиста есть и другие варианты продолжения карьеры.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Нападающий ПСЖ предложен «Арсеналу»
Сегодня, 11:41
Стало известно, в каком случае Рэшфорд может перейти в «Барселону»
Сегодня, 10:49
Владелец «Крузейро» Лоуренсу предложил Серхио Рамосу перейти в его клуб
Сегодня, 00:50
«Челси» выкупит Санчо у МЮ
Сегодня, 00:30
Защитник «Лейпцига» Люкеба стал приоритетной трансферной целью «Реала»
Вчера, 23:42
Нападающий «Наполи» Распадори намерен покинуть клуб
Вчера, 23:17
Все комментарии
shur
shur
сегодня в 14:31
...Де Брюйне,по моему разумению,мыслит по западно европейским
меркам футбола,соответственно и старается так играть, турецкий футбол,более резкий и менее эстетичный! Это моё, ребятушки мнение! Лучшая пенсия и уважуха (без травм) в Ман Сити!!!
Брулин
Брулин
сегодня в 14:28
На место "Фенербахче" можно, в принципе, поставит любой клуб, любой лиги, с, примерно, одинаковой вероятностью положительного ответа... ))
allemz
allemz
сегодня в 14:24
КДБ для любой команды будет украшением, но я пока за его сохранение в составе, со здоровьем и игровой формой разобраться, то еще годик будет суперполезен
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 