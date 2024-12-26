«Фенербахче» интересуется Де Брюйне

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сегодня, 14:21

«Фенербахче» интересуется возможностью подписания хавбека «Манчестер Сити» .

Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до конца нынешнего сезона.

Клуб из Стамбула попытается осуществить трансфер зимой, но готов дождаться лета.

По слухам, у футболиста есть и другие варианты продолжения карьеры.