«Фенербахче» интересуется Де Брюйне

«Фенербахче» интересуется возможностью подписания хавбека «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне.
Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до конца нынешнего сезона.
Клуб из Стамбула попытается осуществить трансфер зимой, но готов дождаться лета.
По слухам, у футболиста есть и другие варианты продолжения карьеры.
меркам футбола,соответственно и старается так играть, турецкий футбол,более резкий и менее эстетичный! Это моё, ребятушки мнение! Лучшая пенсия и уважуха (без травм) в Ман Сити!!!
меркам футбола,соответственно и старается так играть, турецкий футбол,более резкий и менее эстетичный! Это моё, ребятушки мнение! Лучшая пенсия и уважуха (без травм) в Ман Сити!!!