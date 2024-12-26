Нападающий ПСЖ предложен «Арсеналу»

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сегодня, 11:41

Услуги нападающего ПСЖ и сборной Франции были предложены «Арсеналу». «Канониры» пока раздумывают над данным трансфером.

Напомним, Коло Муани перешёл в ПСЖ из «Айнтрахта» в сентябре 2023 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл 10 матчей в Лиге 1, в которых записал на свой счёт 2 гола и ассист, а также 4 матча в Лиге чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает француза конголезского происхождения в 30 миллионов евро.

Ранее травму получил основный нападающий «Арсенала» Букайо Сака.