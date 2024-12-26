Нападающий ПСЖ предложен «Арсеналу»

Услуги нападающего ПСЖ и сборной Франции Рандаля Коло Муани были предложены «Арсеналу». «Канониры» пока раздумывают над данным трансфером.
Напомним, Коло Муани перешёл в ПСЖ из «Айнтрахта» в сентябре 2023 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл 10 матчей в Лиге 1, в которых записал на свой счёт 2 гола и ассист, а также 4 матча в Лиге чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает француза конголезского происхождения в 30 миллионов евро.
Ранее травму получил основный нападающий «Арсенала» Букайо Сака.
статистика у француза конечно смешная, но если посмотреть на его работу без мяча, то показатели у него отличные, но мне хотелось бы форварда забиваку, чем форварда бегунка....
статистика у француза конечно смешная, но если посмотреть на его работу без мяча, то показатели у него отличные, но мне хотелось бы форварда забиваку, чем форварда бегунка....