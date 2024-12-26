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Нападающий ПСЖ предложен «Арсеналу»

сегодня, 11:41

Услуги нападающего ПСЖ и сборной Франции Рандаля Коло Муани были предложены «Арсеналу». «Канониры» пока раздумывают над данным трансфером.

Напомним, Коло Муани перешёл в ПСЖ из «Айнтрахта» в сентябре 2023 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл 10 матчей в Лиге 1, в которых записал на свой счёт 2 гола и ассист, а также 4 матча в Лиге чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает француза конголезского происхождения в 30 миллионов евро.

Ранее травму получил основный нападающий «Арсенала» Букайо Сака.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 15:43
Если он не вписался в тики таку Энрике, смысл его покупать Арсеналу? У них схожая тактика
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:08
я конечно же хочу видеть Дьекереша или Исака на позиции форварда, но кто такой я, что бы сравнивать себя с Артетой....
статистика у француза конечно смешная, но если посмотреть на его работу без мяча, то показатели у него отличные, но мне хотелось бы форварда забиваку, чем форварда бегунка....
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:06
Не больно результативный ,можно будет и поторговаться.
dеigandre
dеigandre ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 13:02
А его уже купили? Или у тебя любой слух = трансфер?
протон
протон
сегодня в 12:55
Это который не забил в финале чм?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:09
И его предпочли Дьекереша??? Ну Артета удивительный тип
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 12:07
Куда его только не отправляют )
yttgqqtfb59m
yttgqqtfb59m
сегодня в 11:59
Валить ему надо из беспонтового проекта
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:46
Ну и зачем он пушкарям если ПСЖ не нужен
Гость
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