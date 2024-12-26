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Стало известно, в каком случае Рэшфорд может перейти в «Барселону»

сегодня, 10:49

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд хотел бы продолжить карьеру в «Барселоне». Ранее футболист заявил, что готов покинуть «красных дьяволов». В свою очередь, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим уже начал строительство новый команды без Рэшфорда.

«Манкунинанцы» готовы продать вингера за сумму не менее 40 миллионов евро. Предметный интерес к Рэшфорду проявляют клубы из Саудовской Аравии. «Барселона» также заинтересована в приобретении игрока, но главной проблемой является зарплата англичанина, которая составляет 17 миллионов евро после вычета налогов. Рэшфорд сможет присоединиться к «блаугране» только в том случае, если согласится вдвое сократить свою заработанную плату.

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Все комментарии
fn84fmtpvvbb
fn84fmtpvvbb
сегодня в 11:30
Нормальный человек не согласится просто так на двукратное уменьшение зарплаты.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:56
Хочет в Барселону,надо умерить аппетит.
Гость
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