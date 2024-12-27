Агент Френки де Йонга отреагировал на интерес клубов из Саудовской Аравии

Агент полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга прокомментировал слухи о том, что его клиент может перейти в клуб из Саудовской Аравии.
Сообщения о переходе в Саудовскую Аравию — чушь. Это отвлекает Френки от того, чего он действительно хочет: блистать в «Барсе», клубе, который он любит больше всего.
А с понижением своего огромного ЗП, так же будет любить Барсу??)) Согласится ли на это, ради ЛЮБИМОГО клуба…
Где-то мы это уже слышали 😁 по накатанной и проверенной схеме Хорхе Месси продолжают доить Барселону.
А с понижением своего огромного ЗП, так же будет любить Барсу??)) Согласится ли на это, ради ЛЮБИМОГО клуба…
Где-то мы это уже слышали 😁 по накатанной и проверенной схеме Хорхе Месси продолжают доить Барселону.