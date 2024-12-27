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Агент Френки де Йонга отреагировал на интерес клубов из Саудовской Аравии

сегодня, 13:35

Агент полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга прокомментировал слухи о том, что его клиент может перейти в клуб из Саудовской Аравии.

Сообщения о переходе в Саудовскую Аравию — чушь. Это отвлекает Френки от того, чего он действительно хочет: блистать в «Барсе», клубе, который он любит больше всего.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:07
Френки рано ещё в СА! А вот Барсу пора покидать!Не заладилось у него там!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 13:59, ред.
«блистать в «Барсе», клубе, который он любит больше всего»…
А с понижением своего огромного ЗП, так же будет любить Барсу??)) Согласится ли на это, ради ЛЮБИМОГО клуба…
Где-то мы это уже слышали 😁 по накатанной и проверенной схеме Хорхе Месси продолжают доить Барселону.
Брулин
Брулин
сегодня в 13:49
Чел давно уже не профи. Тот факт, что никто не пытался его выкупить только подтверждает это
Гость
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