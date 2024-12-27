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«Арсенал» рассматривает возможность приобретения форварда «Вулверхэмптона»

сегодня, 13:34

«Арсенал» заинтересован в услугах нападающего «Вулверхэмптона» Матеуса Куньи. Игрок является главной целью «канониров» для усиления линии атаки в зимнее трансферное окно. Однако переход в январе маловероятен, так как «Вулверхэмптон» вряд ли отпустит ключевого футболиста в разгар сезона.

Напомним, Кунья перешёл в стан «волков» из «Атлетико» в январе 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл в АПЛ 18 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 50 миллионов евро.

Вчера в рамках 18-го тура АПЛ Кунья поразил ворота «Манчестер Юнайтед» прямым ударом с углового.

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Все комментарии
g47n74pp8466
g47n74pp8466
сегодня в 13:58
Кунья действительно впечатляет своей игрой за "Вулверхэмптон", но его уход в середине сезона может стать серьёзным ударом для команды. "Арсеналу" придётся предложить что-то очень заманчивое, чтобы убедить "волков" отпустить своего ведущего игрока. А пока остаётся только наблюдать за развитием событий и надеяться, что оба клуба найдут компромисс, который устроит всех.
akg94g4nn8xt
akg94g4nn8xt
сегодня в 13:57
Так они Вулверхэмптон совсем развалят, и так те еле дышат.
Гость
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