«Арсенал» рассматривает возможность приобретения форварда «Вулверхэмптона»

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сегодня, 13:34

«Арсенал» заинтересован в услугах нападающего «Вулверхэмптона» . Игрок является главной целью «канониров» для усиления линии атаки в зимнее трансферное окно. Однако переход в январе маловероятен, так как «Вулверхэмптон» вряд ли отпустит ключевого футболиста в разгар сезона.

Напомним, Кунья перешёл в стан «волков» из «Атлетико» в январе 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл в АПЛ 18 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 50 миллионов евро.