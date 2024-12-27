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Клубы АПЛ продолжают проявлять интерес к полузащитнику «Ювентуса»

сегодня, 12:09

«Фулхэм», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» заинтересованы в приобретении полузащитника «Ювентуса» и сборной Италии Николо Фаджоли. Туринцы заявили, что готовы продать игрока за 25 миллионов евро.

Напомним, контракт Фаджоли с «Ювентусом» действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 23-летний центральный полузащитник сыграл 14 матчей в Серии А (4 жёлтых карточки) и 4 матча в Лиге чемпионов (ассист). Портал Transfermarkt оценивает Фаджоли в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может включить хавбека в сделку по трансферу нападающего «Наполи» Джакомо Распадори.

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