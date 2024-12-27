«Манчестер Юнайтед» установил цену на Рэшфорда

«Манчестер Юнайтед» готов продать нападающего сборной Англии Маркуса Рэшфорда за 60 миллионов евро. Футболист по-прежнему является одним из вариантов усиления атаки для: «Барселоны», «Наполи», ПСЖ, «Аль-Насра», «Аль-Хиляля», «Аль-Ахли», «Аль-Иттихада», «Аль-Кадисии» и «Арсенала».
Напомним, Рэшфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Его контракт с клубом действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 27-летний левый вингер провёл 24 матча во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает Рэшфорда в 55 миллионов евро.
Ему выгодно ехать в Саудовскую,там ещё шейхов будет мордобойней развлекать
Ему выгодно ехать в Саудовскую,там ещё шейхов будет мордобойней развлекать
еще Антони.
пока на них готовы выложить денег. с паршивой овцы хоть шерсти клок.
МЮ очень нужны на левом фланге топовые вингбек и инсайд.
на данный момент там Далот/Маласия и Гарначо/Рэшфорд.
очень слабьый левый фланг.
еще Антони.
пока на них готовы выложить денег. с паршивой овцы хоть шерсти клок.
МЮ очень нужны на левом фланге топовые вингбек и инсайд.
на данный момент там Далот/Маласия и Гарначо/Рэшфорд.
очень слабьый левый фланг.