«Манчестер Юнайтед» установил цену на Рэшфорда

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сегодня, 12:34

«Манчестер Юнайтед» готов продать нападающего сборной Англии за 60 миллионов евро. Футболист по-прежнему является одним из вариантов усиления атаки для: «Барселоны», «Наполи», ПСЖ , «Аль-Насра», «Аль-Хиляля», «Аль-Ахли», «Аль-Иттихада», «Аль-Кадисии» и «Арсенала».

Напомним, Рэшфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Его контракт с клубом действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 27-летний левый вингер провёл 24 матча во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает Рэшфорда в 55 миллионов евро.