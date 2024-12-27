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«Манчестер Юнайтед» установил цену на Рэшфорда

сегодня, 12:34

«Манчестер Юнайтед» готов продать нападающего сборной Англии Маркуса Рэшфорда за 60 миллионов евро. Футболист по-прежнему является одним из вариантов усиления атаки для: «Барселоны», «Наполи», ПСЖ, «Аль-Насра», «Аль-Хиляля», «Аль-Ахли», «Аль-Иттихада», «Аль-Кадисии» и «Арсенала».

Напомним, Рэшфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Его контракт с клубом действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 27-летний левый вингер провёл 24 матча во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает Рэшфорда в 55 миллионов евро.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 15:09
за 100 могут шейхи купить. а европейцам и за 60 слишком дорого. Могут рассмотреть разве что за треть цены или аренду.
Ему выгодно ехать в Саудовскую,там ещё шейхов будет мордобойней развлекать
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:58
Не купят его в Европе за такие большие деньги... Зачем столько платить за сбитого лётчика, каковым давно уже является Рэшфорд? Возможно переплачивать способны клубы из Саудовской Аравии? Там он карьеру и закончит. Посмотрим..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:48
давно пора таких ленивцев ставить на место, даже несмотря на финансовые потери.
еще Антони.
пока на них готовы выложить денег. с паршивой овцы хоть шерсти клок.
МЮ очень нужны на левом фланге топовые вингбек и инсайд.
на данный момент там Далот/Маласия и Гарначо/Рэшфорд.
очень слабьый левый фланг.
YNWA
YNWA
сегодня в 12:35
За пол цены может кто и купит!
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